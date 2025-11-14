Samenwerking Gelre en Pacmed bij AI op Intensive Care

Gelre ziekenhuizen en Pacmed hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor inzet van AI op de Intensive Care (IC). Deze week vond de kick-off van de verdere samenwerking plaats. Vanaf het tweede kwartaal 2026 wordt er gestart met de inzet van de Pacmed Capaciteitsmonitor op de IC. AI gaat Gelre helpen bij het nog beter en efficiënter inzetten van IC-personeel. Het ziekenhuis investeert in digitalisering, data en AI om de zorg toekomstbestendig, persoonlijk en mensgericht te maken.

De samenwerking tussen Pacmed en Gelre Ziekenhuizen vindt zijn oorsprong in de resultaten van de AI Readiness Scan die Pacmed uitvoerde bij Gelre. Deze scan bracht helder in kaart welke kansen er liggen voor de inzet van kunstmatige intelligentie op de intensive care, en welke randvoorwaarden nodig zijn voor een verantwoorde implementatie, met strikte waarborging van de gegevensveiligheid.

Uitkomsten AI Readiness Scan

De belangrijkste uitkomsten uit de AI Readiness Scan bij Gelre en in het bijzonder de IC zijn:

Onder de zorgverleners en ondersteunend personeel is een breed draagvlak voor AI als hulpmiddel om zorgkwaliteit en toegankelijkheid te verbeteren.

Gelre heeft een goede IT-infrastructuur voor toekomstbestendige en veilige data-uitwisseling.

Gelre werkt volgens een duidelijke aanpak om te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Gelre is ‘klaar’ om AI verantwoord en veilig te implementeren en op te schalen.

Volgens een onderzoek van de Erasmus MC Datahub, dat recentelijk is herhaald, wordt van alle AI-toepassingen voor IC-zorg uiteindelijk maar 2 procent in de praktijk gevalideerd. Pacmed is er met hun AI in geslaagd om de stap naar de IC te maken, waarbij deze in meerdere ziekenhuizen dagelijks wordt ingezet. Met deze samenwerking zetten Gelre en Pacmed daarmee een belangrijke stap richting een toekomst waarin bewezen effectieve AI structureel onderdeel wordt van de zorgpraktijk op de IC.

“Met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg in gedachten, zijn wij continue op zoek naar innovatieve oplossingen. Zowel voor onze patiënten als voor onze collega’s. AI is daar vanzelfsprekend onderdeel van. Met Pacmed kunnen we in een veilige setting starten, kennis en ervaring opdoen met AI op de IC en vervolgens op een verantwoorde manier verder uitbouwen”, zegt CIO Gelre ziekenhuizen, Monique Bosboom.

Wouter Kroese, medeoprichter van CEO Pacmed is blij dat Gelre ziekenhuizen voor Pacmed heeft gekozen. Hij vertelt dat binnen het Gelre innovatie draait om het maken van impact. Er is volgens hem veel draagvlak voor en er is een goede basis voor gecreëerd. “Dat Gelre eerder al aan vergelijkbare oplossingen heeft gewerkt maakt het prettig en waardevol samenwerken en geeft ook blijk van het feit dat partijen als Pacmed belangrijke partners zijn voor ziekenhuizen om innovatie daadwerkelijk naar het bed en tot impact en opschaling te brengen.”

Capaciteitsmonitor

De eerste focus van de samenwerking ligt op de inzet van de Pacmed Capaciteitsmonitor, die meerdere ziekenhuizen al inzetten en volgens Gelre veel belovende resultaten laat zien. Eerder ontwikkelde Gelre, samen met SAS en KPMG, al een model op basis van Early Warning Scores om de patiënteninstroom op de IC te voorspellen. Dat is een systeem dat veranderingen in de gezondheid van patiënten vroegtijdig signaleert. Door samenwerking tussen Pacmed en Gelre wordt deze kennis gebundeld en verder versterkt.

De Pacmed Capaciteitsmonitor voorspelt de verwachte bedbezetting van de IC voor elke dienst in de komende vijf dagen. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld van de toekomstige zorgvraag. Waar traditionele planningssystemen vooral vertrouwen op seizoenspatronen en historische trends, gebruikt de Capaciteitsmonitor realtime klinische gegevens voor voorspellingen voor individuele patiënten. Daardoor zijn de voorspellingen actueler en nauwkeuriger.

Benodigde personeelsinzet

De monitor vertaalt deze voorspellingen direct naar de benodigde personeelsinzet en vergelijkt die met het bestaande rooster. Daardoor worden mogelijke personeelstekorten of overbezetting vroegtijdig zichtbaar. De planners en teamleiders kunnen daardoor tijdig bijsturen om de zorg goed te blijven organiseren. Gezien de toenemende schaarste aan gespecialiseerd zorgpersoneel, zoals IC-verpleegkundigen en intensivisten, is een efficiënte personeelsplanning belangrijker dan ooit om continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Nicolas Schroten, intensivist en medisch clustermanager Acuut & Intensief zegt daarover: “Een betere voorspelling van het aantal patiënten dat naar de IC komt, kan helpen om nog beter en efficiënter te roosteren. Hierdoor kun je personeel rust geven wanneer dat kan en extra personeel inzetten wanneer dat nodig is. Het is dus belangrijk om goed inzicht te hebben in alle patiënten die in het ziekenhuis behandeld worden en kans hebben te verslechteren. Het uiteindelijke doel is de werkbelasting van het team beter doseren, meer regie over het rooster en daarmee werkplezier verhogen en uitval verminderen.”

AI in Gelre

De komende periode gaan Gelre en Pacmed aan de slag met de implementatie van de Capaciteitsmonitor op de IC. De bedoeling is dat de AI-module in het tweede kwartaal van 2026 in gebruik is.

Begin dit jaar berichtten we ook over het feit dat Gelre AI inzet bij de MRI-scanners. Via Deep Resolve worden MRI-beelden scherper en gedetailleerder dankzij AI die ruis vermindert en fijne weefselstructuren beter zichtbaar maakt. Dit leidt tot nauwkeurigere diagnoses en betere zorgkwaliteit. Daarnaast verkort AI de scantijd met tot zeker 50 procent, wat zorgt voor meer patiëntcomfort, hogere efficiëntie en ruimte voor zes extra onderzoeken per dag. Een directe winst voor capaciteit en wachttijden.