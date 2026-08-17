Santeon: thuismonitoring na darmoperatie verkort ligduur

Patiënten die na een darmoperatie thuis digitaal worden gemonitord, kunnen gemiddeld eerder het ziekenhuis verlaten. Het aantal ligdagen tot het eerste ontslag lag in vier onderzochte Santeon-ziekenhuizen 19 procent lager bij patiënten met thuismonitoring. Ook wanneer heropnames worden meegerekend, was de totale ligduur 10 procent korter. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van het hybride zorgpad Thuismonitoring bij een darmoperatie van samenwerkingsverband Santeon en Zorg bij jou.

Het zorgpad is sinds 2024 in gebruik bij het Catharine Ziekenhuis. Inmiddels hebben circa 1.300 patiënten in vijf ziekenhuizen eraan deelgenomen: St. Antonius Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Catharina Ziekenhuis en Antoni van Leeuwenhoek. Dit laatste ziekenhuis is wel gestart met het zorgpad, maar nam niet deel aan deze evaluatie.



Patiënten krijgen voorafgaand aan de operatie informatie via de Thuismeten-app. Na de operatie geven zij tien dagen lang gegevens door, waaronder antwoorden op vragenlijsten, lichaamstemperatuur en hartslag. De gegevens worden automatisch beoordeeld. Monitoringsverpleegkundigen krijgen alleen een melding wanneer waarden buiten afgesproken grenzen vallen.

Kortere ligduur

Meer dan de helft van de patiënten zonder stoma die thuismonitoring kregen, kon na één nacht naar huis. Hoewel deze patiënten zoals verwacht vaker werden heropgenomen, bleef hun totale ligduur inclusief heropnames gemiddeld 10 procent lager. Van de ondervraagde zorgprofessionals is 87 procent tevreden over de kwaliteit van zorg die zij met ondersteuning van digitale monitoring kunnen bieden.



Bij MST zijn de veranderingen volgens chirurg en medisch leider van het zorgpad Daan Lips duidelijk zichtbaar. "De gemiddelde ligduur na een darmoperatie in het MST was drie dagen en is nu nog maar één nacht." Ook worden complicaties volgens Lips eerder ontdekt: gemiddeld binnen vier in plaats van zeven dagen na de operatie. "Dat maakt dat we eerder kunnen ingrijpen en patiënten er minder ziek van worden."



Lips benadrukt daarnaast dat geen patiënt thuis is verslechterd zonder dat dit via de monitoring werd opgemerkt. Zorgverleners waren aanvankelijk niet allemaal overtuigd van de nieuwe werkwijze, onder meer vanwege zorgen over extra belasting. Volgens Lips is die houding gaandeweg veranderd en zijn verpleegkundigen, chirurgen en monitoringsverpleegkundigen inmiddels positief.

Niet alleen monitoring

De evaluatie stelt wel dat de kortere ligduur niet volledig aan thuismonitoring kan worden toegeschreven. De ziekenhuizen zetten tegelijkertijd andere interventies in, waaronder het ERAS-protocol voor versneld herstel en operaties in dagbehandeling. Bovendien verschillen zowel de uitgangssituatie als de resultaten per ziekenhuis.



Ook de ervaringen van patiënten en medewerkers zijn overwegend positief. Van de zorgprofessionals zegt 57 procent dat de werktevredenheid sinds de introductie van hybride zorg positief is veranderd; 78 procent is tevreden over het verlenen van hybride zorg. Van de patiënten geeft 62 procent aan zich veiliger te voelen door zorg op afstand en zegt 57 procent beter te weten wat te doen wanneer het minder goed gaat.

Verder personaliseren

De volgende stap is volgens Santeon vooral beter bepalen welke combinatie van interventies voor welke patiënt werkt. "Juist de verschillen tussen ziekenhuizen zijn daarbij waardevol", stelt Pieter de Bey, directeur Santeon en programmadirecteur Zorg bij jou. Onderzocht wordt onder meer of monitoringdata kunnen helpen complicaties te voorspellen en hoe thuismonitoring en het ERAS-protocol elkaar kunnen versterken.



Daarnaast wil Santeon de monitoring verder personaliseren en per patiënt meer inzicht krijgen in het herstelverloop. Uiteindelijk moeten complicaties daarmee nog eerder kunnen worden opgespoord, zo is de ambitie.

Over Zorg bij jou

Het hybride zorgpad Thuismonitoring bij een darmoperatie’ is ontwikkeld binnen Zorg bij jou, waarin de Santeon-ziekenhuizen en andere coöperatieleden samenwerken aan hybride zorg. Zorg bij jou ontwikkelt uniforme hybride zorgpaden en biedt daarvoor onder meer een medisch servicecentrum en een technisch platform voor monitoring.

