Digitaal inplannen & herhaalrecepten aanvragen, nieuw RvT-lid en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor inloggen met DigiD op het patiëntenportaal Mijn Antonius, steeds meer digitaal inplannen bij het OLVG en KNMP-video's over geneesmiddelentekorten. Verder gaan we in op het digitaal herhaalrecepten aanvragen via MijnZMC en de benoeming van Wilma Schouten tot lid van de Raad van Toezicht van St. Antonius Ziekenhuis.

DigiD voor Mijn Antonius

Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht) loggen sinds 10 augustus uitsluitend met DigiD in op patiëntenportaal Mijn Antonius. De bestaande mogelijkheid om met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen is vervallen. Het ziekenhuis wil hiermee het inloggen vereenvoudigen en aansluiten bij een authenticatiemethode die patiënten ook voor andere overheids- en zorgdiensten gebruiken.



De overstap betekent onder meer dat de Mijn Antonius-app moet worden bijgewerkt. Patiënten die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot het dossier van een naaste of kind, moeten bovendien opnieuw een machtiging aanvragen via DigiD Machtigen. Voor ondersteuning kunnen patiënten onder meer terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid in de ziekenhuislocaties Utrecht en Nieuwegein.

Meer digitaal plannen OLVG

Het Amsterdamse stadsziekenhuis OLVG breidt de mogelijkheden voor patiënten om zelf digitaal afspraken te plannen verder uit. Inmiddels is deze functionaliteit via MijnOLVG beschikbaar bij een groot aantal poliklinieken. Recent is onder meer het Slaapcentrum toegevoegd. Patiënten kunnen zelf een beschikbare datum en tijd en, waar mogelijk, een locatie selecteren zonder daarvoor telefonisch contact met de polikliniek op te nemen.



Digitaal plannen is inmiddels mogelijk bij negentien poliklinieken en afdelingen, waaronder Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne Geneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Psychiatrie en Radiologie. OLVG wil de mogelijkheid verder uitbreiden. Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij digitaal plannen of het gebruik van MijnOLVG kunnen terecht bij de DigiPunten op de locaties Oost en West.

Video’s over geneesmiddelentekorten

De KNMP heeft drie nieuwe video's ontwikkeld om aandacht te vragen voor geneesmiddelentekorten en de noodzaak van structurele oplossingen. De video's behandelen de oorzaken van de tekorten, de gevolgen voor patiënten en mogelijke oplossingen. Openbaar apotheker specialist Mimoun Berrich geeft hierin een toelichting.



De video's maken deel uit van een LinkedIn-campagne waarmee de apothekersorganisatie onder meer stakeholders en beleidsmakers wil bereiken. Volgens de KNMP is voor 3,5 miljoen patiënten en hun apothekers nog altijd sprake van 'code rood' vanwege geneesmiddelentekorten. Apothekers en apotheekteams krijgen de oproep om de video's via hun eigen sociale mediakanalen te verspreiden.

Herhaalrecept via MijnZMC

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft het digitaal aanvragen van herhaalmedicatie toegevoegd aan patiëntenportaal MijnZMC. Patiënten hoeven daardoor niet meer eerst telefonisch contact op te nemen met de polikliniek. De telefonische mogelijkheid blijft wel bestaan.



De digitale optie geldt voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een behandelaar van het ZMC en voor patiënten die nog bij deze zorgverlener onder behandeling zijn. Een aanvraag komt digitaal bij de betreffende polikliniek binnen en wordt binnen drie werkdagen door een zorgverlener beoordeeld. Na goedkeuring wordt het recept digitaal naar de apotheek gestuurd. Herhaalmedicatie die door de huisarts is voorgeschreven, blijft via de huisarts lopen.

Wilma Schouten lid RvT St Antonius

Wilma Schouten is per 1 augustus toegetreden tot de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis. Schouten heeft meer dan 25 jaar bestuurlijke ervaring binnen financiële instellingen en het bedrijfsleven en is momenteel onder meer toezichthouder bij Blue Sky Group. In de zorg vervulde zij toezichthoudende rollen bij Zuyderland, De Rooyse Wissel en Warande.



Binnen de Raad van Toezicht krijgt Schouten de portefeuille financiële zaken, ICT en vastgoed. Vanuit die rol wordt zij ook lid van de auditcommissie.