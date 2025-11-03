Shez Partovi: ‘We betreden het tijdperk van intelligentie’

Tijdens de opening van het nieuwe Philips-hoofdkantoor in Amsterdam sprak Chief Innovation Officer (CIO) Shez Partovi over de groeiende druk in de zorg en de rol van technologie daarin. Volgens hem kan kunstmatige intelligentie artsen helpen de balans te herstellen tussen data en menselijk contact. “We are entering the age of intelligence,” zei Partovi, waarin technologie juist tijd vrijmaakt voor wat er écht toe doet: de patiënt.

Volgens Shez staan we aan de vooravond van een nieuwe revolutie in de zorg. Hij vertelde dat de industriële revolutie ons machines gaf en de digitale revolutie gaf ons data. Nu staan we volgens hem aan het begin van ‘the age of intelligence’, de intelligentierevolutie, waarin algoritmes ons helpen om betekenis te geven aan die data. Hij illustreerde dat met concrete voorbeelden. Samen met het Leids Universitair Medisch Centrum ontwikkelde Philips MR SmartSpeed, waarmee MRI-scans tot drie keer sneller kunnen worden uitgevoerd en met aanzienlijk hogere resolutie. Dat betekent dat ziekenhuizen meer patiënten kunnen helpen en radiologen minder cognitieve belasting ervaren. Ze houden zo meer tijd over voor de patiënt.

Digitale pathologie

Ook op het gebied van pathologie verandert AI volgens Shez de manier waarop tumoren worden opgespoord. Digitale microscopie, gebaseerd op DVD-technologie van Philips, maakt het mogelijk om honderden monsters tegelijk te scannen en weefsel te digitaliseren. Shez legt uit dat met behulp van AI heatmaps kunnen worden gemaakt die de patholoog helpen te zien waar afwijkingen zich bevinden. De beslissing blijft bij de arts, maar AI wijst de weg.

AI vergroot niet alleen kennis, maar ook de toegankelijkheid tot zorg. Shez gaf het voorbeeld van Lumify, het draagbare echoapparaat van Philips, met SmartSweep, de software op het apparaat. Dankzij AI kunnen ook zorgverleners in afgelegen gebieden prenatale scans uitvoeren met slechts zes bewegingen. Shez vertelt dat daarmee meer vrouwen toegang krijgen tot zorg, ongeacht waar ze wonen.

Meer tijd voor de patiënt

In zijn toespraak keek Shez ook vooruit. Hij ziet een wereld voor zich waarin artsen via robotica op afstand operaties kunnen uitvoeren en waarin patiënten zelf vragen kunnen stellen aan hun medische data. Volgens hem verandert AI niet alleen hoe we zorg verlenen maar ook hoe mensen de zorg gaan ervaren. Shez sloot af met een blik op de toekomst: “De snelheid van innovatie is verbluffend, maar het doel blijft hetzelfde. Technologie is pas waardevol als het mensen echt helpt. Dat is de belofte van de age of intelligence.”