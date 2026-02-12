Simulatiecentrum versterkt werkplezier en veerkracht in de zorg

Bijna twee jaar na de opening laat evaluatieonderzoek zien dat het Franciscus Simulatiecentrum een duidelijke en meetbare impact heeft op het werkplezier, de samenwerking en de professionele weerbaarheid van zorgprofessionals. De uitkomsten benadrukken dat simulatieonderwijs niet alleen bijdraagt aan betere zorgkwaliteit, maar ook een strategisch instrument vormt in een tijd waarin de zorg kampt met toenemende complexiteit en structurele arbeidsmarktkrapte.

Het Simulatiecentrum werd in 2024 geopend met als doel zorgmedewerkers de mogelijkheid te bieden multidisciplinair te trainen zonder de dagelijkse patiëntenzorg te belasten. In veertien speciaal ingerichte ruimtes worden realistische ziekenhuisscenario’s nagebootst, variërend van een verloskamer tot acute situaties op de SEH, OK en IC.

Aan het evaluatieonderzoek namen 216 zorgprofessionals deel. Daarnaast werden zeven verdiepende interviews gehouden om de kwantitatieve resultaten te duiden. De conclusies zijn eenduidig: de effecten van trainen in het Simulatiecentrum zijn merkbaar in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo geeft 94 procent van de deelnemers aan meer plezier te ervaren in de samenwerking, voelt 92 procent zich meer geïnspireerd in het werk en zegt 74 procent zelfstandiger te zijn geworden in het nemen van beslissingen. Ook voelt 95 procent zich beter voorbereid op onverwachte situaties.

Veilig leren zonder druk

Een belangrijk element in het succes van het Simulatiecentrum is volgens de deelnemers de veilige leeromgeving. Zorgprofessionals oefenen hier realistische scenario’s zonder de tijdsdruk en verantwoordelijkheden van de dagelijkse praktijk. Fouten maken is toegestaan, reflectie staat centraal en alles wat wordt besproken blijft vertrouwelijk. Dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen en onderling vertrouwen binnen teams.

Onderzoeker Julia Jansen ziet dat direct terug in het gedrag op de werkvloer. “Juist doordat professionals realistische situaties kunnen oefenen zonder druk van de dagelijkse zorg, ontstaat ruimte voor reflectie, groei en beter samenwerken,” zegt zij. “Dat zien we terug in hun dagelijks handelen.”

Realistische training

Het Franciscus Simulatiecentrum is ingericht als een realistische ziekenhuisomgeving, met levensechte simulatiepoppen, medische apparatuur en innovatieve leervormen zoals virtual reality. De trainingen richten zich niet alleen op technische vaardigheden, maar juist ook op communicatie, leiderschap en samenwerking. Daarbij spelen trainingen gebaseerd op Crew Resource Management (CRM) een belangrijke rol. Deze aanpak, afkomstig uit de luchtvaart, helpt zorgprofessionals om ook onder stress veilig en effectief te handelen.

Door deze brede focus sluit het simulatieonderwijs aan bij de dagelijkse realiteit van de zorg, waarin goede besluitvorming en teamcommunicatie minstens zo belangrijk zijn als medische expertise.

Behoud en motivatie van zorgprofessionals

Het behouden en motiveren van zorgprofessionals is een expliciet speerpunt binnen Franciscus. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de trainingen bijdragen aan hun betrokkenheid en aan het gevoel betekenisvol werk te doen. Daarmee raakt het Simulatiecentrum aan een urgent thema binnen de zorg: duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De opgedane kennis en ervaring worden niet alleen intern benut. Het Simulatiecentrum ondersteunt ook andere zorgorganisaties bij vraagstukken rondom toenemende zorgcomplexiteit en personeelstekorten.

Als STZ-ziekenhuis verkent Franciscus hoe het Simulatiecentrum in de toekomst ook regionaal breder kan worden ingezet, onder meer via samenwerking met externe partners. Daarmee positioneert het centrum zich als een bouwsteen voor toekomstbestendige en passende zorg in de regio, waarin leren, samenwerken en welzijn van zorgprofessionals hand in hand gaan.