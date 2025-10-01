Slimme bril monitort gezondheid via knipperpatronen

Onderzoekers van de University of Pennsylvania hebben een opmerkelijke innovatie ontwikkeld die een gewone bril verandert in een geavanceerd monitoringsysteem voor. Het apparaat, BlinkWise, maakt gebruik van AI en energiezuinige radiogolfdetectie om het knipperen van de ogen nauwkeurig te volgen. Daarmee biedt het inzicht in vermoeidheid, mentale werkdruk en ooggerelateerde aandoeningen, zonder camera’s of invasieve sensoren.

Het systeem belooft toepassingen in uiteenlopende contexten, van verkeersveiligheid tot kantooromgevingen, en vormt een opstap naar een nieuwe generatie écht slimme brillen. Dit is een compleet andere toepassing dan de slimme brillen die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Zoals de slimme bril die ingezet wordt om orthopeden op te leiden bij het Martini Ziekenhuis. Of de slimme bril die apotheekmedewerkers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis ondersteunt bij de bereiding van medicatie. BlinkWise opent nieuwe deuren voor de toepassing van slimme brillen in de gezondheidszorg, waarbij het apparaat als add-onn van een gewone bril ingezet wordt.

Knipperdynamiek als gezondheidsvenster

De gemiddelde persoon knippert ruim 10.000 keer per dag. Elke knippering bevat waardevolle informatie over fysieke en cognitieve gezondheid. BlinkWise gaat verder dan simpelweg registreren of ogen open of dicht zijn: het analyseert de duur, volledigheid en timing van knipperbewegingen. Zo kan het systeem aanwijzingen geven over slaperigheid, een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, of droge ogen, een probleem dat miljoenen mensen treft.

Volgens medeonderzoeker Lama Al-Aswad kan knipperanalyse zelfs bijdragen aan vroegtijdige signalering van cognitieve achteruitgang of chronische aandoeningen. Omdat de metingen niet-invasief zijn, biedt de technologie een laagdrempelige manier om gezondheidsmonitoring naar het dagelijks leven te brengen.

Waar voorheen hogesnelheidscamera’s nodig waren in een laboratoriumopstelling, volstaat nu een klein apparaatje dat eenvoudig op een bril wordt bevestigd. BlinkWise weerkaatst radiogolven op het ooglid en zet dit om in een realtime curve die de oogbeweging modelleert. Dankzij duizenden metingen per seconde is de resolutie aanzienlijk hoger dan bij camera’s, die doorgaans slechts 30 tot 60 beelden per seconde vastleggen.

AI en energie-efficiëntie in een draagbaar formaat

Een cruciale uitdaging was het integreren van AI in een draagbaar, energiezuinig systeem. BlinkWise verwerkt de signalen lokaal, direct op een chip ter grootte van een postzegel, waardoor geen data naar de cloud hoeft te worden gestuurd. Dit maakt de technologie zowel privacy vriendelijk als energiezuinig.

Het onderzoeksteam ontwierp een compacte AI-pijplijn die radiosignalen in realtime interpreteert. Daarbij wordt minder energie verbruikt dan bij traditionele op camera gebaseerde oplossingen, zelfs lager dan het verzenden van camerabeelden via wifi. Deze efficiëntie is essentieel om slimme brillen bruikbaar te maken in het dagelijks leven, zonder dat de batterij snel leeg raakt.

Naar écht intelligente brillen

Volgens projectleider Mingmin Zhao is BlinkWise meer dan een gezondheidsmonitor: het is een fundament voor brillen die daadwerkelijk reageren op de gebruiker. In plaats van alleen spraakcommando’s of foto’s, zou de bril in de toekomst kunnen anticiperen op cognitieve en emotionele signalen. Daarmee onderscheidt BlinkWise zich van huidige wearables zoals smartwatches of telefoons.

De bril staat letterlijk “oog in oog” met de gezondheid van de drager en kan zo subtiele signalen oppikken die andere apparaten missen. Met toepassingen variërend van preventieve gezondheidszorg tot verkeersveiligheid, markeert BlinkWise een stap richting een toekomst waarin slimme brillen niet alleen observeren, maar ook begrijpen en ondersteunen.