Slimme chiploze pleister spoort huidkanker vroegtijdig op

Onderzoekers van de Wake Forest University School of Medicine hebben een innovatieve batterijvrije, draagbare pleister ontwikkeld die huidkanker eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger kan opsporen. De technologie maakt vroegtijdige screening mogelijk zonder ingrijpende procedures, wat de toegankelijkheid tot huidkankeronderzoek aanzienlijk vergroot.

Huidkanker, en met name melanoom, is een van de gevaarlijkste vormen van kanker. Vroege detectie is cruciaal, maar traditionele methoden zoals visuele inspectie en biopten zijn vaak subjectief of alleen beschikbaar in gespecialiseerde klinieken. De nieuwe pleister, ontwikkeld onder leiding van dr. Mohammad Moghimi, assistent-hoogleraar Biomedische Technologie, biedt hiervoor een niet-invasief alternatief.

De pleister meet de bio-impedantie van huidweefsel. Dit is een indicator voor hoe goed elektrische signalen door de huid worden geleid. Kwaadaardige cellen hebben andere elektrische eigenschappen dan gezonde huid, waardoor de pleister afwijkende plekken kan identificeren die nader onderzoek vereisen.

Slim, draadloos en gebruiksvriendelijk

De flexibele, chiploze pleister wordt direct op de huid geplaatst en communiceert draadloos met een compacte lezer. In een eerste studie bij tien vrijwilligers kon de technologie duidelijk onderscheid maken tussen gezonde huid en verdachte pigmentvlekken, ongeacht de huidskleur van de deelnemer.

“Huidkanker is het best behandelbaar als deze in een vroeg stadium wordt ontdekt, maar niet iedereen heeft toegang tot een dermatoloog,” zegt Moghimi. “Onze pleister is betaalbaar, comfortabel en eenvoudig in gebruik, zelfs buiten de kliniek. Zo kunnen patiënten en huisartsen verdachte huidplekken vroegtijdig monitoren.”

De innovatie levert objectieve, numerieke gegevens over de gezondheid van de huid, in plaats van visuele inschattingen. Hierdoor neemt de kans op onnodige biopten af en kunnen artsen beter onderbouwde beslissingen nemen. De methode werkt bovendien bij alle huidtinten, een belangrijk voordeel ten opzichte van bestaande beeldvormende technieken die soms minder effectief zijn bij donkere huidtypes.

Goedkoop en milieuvriendelijk

Omdat de pleister geen batterij of chip bevat, is deze licht, goedkoop en milieuvriendelijk. De onderzoekers werken aan een volgende generatie met geleidende hydrogel-elektroden voor meer comfort en nauwkeurigheid. In toekomstige klinische studies wil het team de pleister testen in echte zorgomgevingen en onderzoeken of het systeem ook onderscheid kan maken tussen goedaardige en kwaadaardige huidafwijkingen.

“Ons doel is om huidkankeronderzoek voor iedereen toegankelijk te maken,” besluit Moghimi. “Een eenvoudige pleister kan het verschil betekenen tussen een vroege diagnose en een gemiste kans op behandeling.” Het onderzoek is gepubliceerd in npj Biomedical Innovations.

Slimme pleisters

De afgelopen jaren hebben we diverse interessante ontwikkelingen en innovaties op het gebied van slimme pleisters de revue zien passeren. De ePatch van Philips wordt al in heel wat Nederlandse ziekenhuizen ingezet voor het (op afstand) monitoren van vitale functies van patiënten. Deze zomer werd tijdens de 4Daagse een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van lang, intensief, wandelen op boezemfibrilleren. Voor dat onderzoek werden 140 wandelaars uitgerust met een ePatch van Philips.