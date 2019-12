Rijnstate test verpleging op afstand met ‘slimme pleister’

Tijdens de testfase wordt de pleister ingezet bij patiënten die een operatieve maagverkleining hebben ondergaan. De betreffende patiënten blijven tijdens deze testfase nog in het ziekenhuis voor verpleging. Wanneer de test succesvol blijkt dan kunnen patiënten in de toekomst na de operatie, voorzien van de slimme pleister, direct naar huis.

Afstemming per patiëntgroep

De slimme pleister meet de ademhaling, hartslag en lichaamstemperatuur. De meetgegevens worden door een geautomatiseerd computersysteem bijgehouden en verwerkt zodat verpleegkundigen dat niet meer hoeven te doen. Afhankelijk van de behandeling die een patiënt ondergaan heeft wordt de pleister en het computersysteem door middel van specifiek ontwikkelde algoritmes afgestemd op de verpleging van de betreffende patiëntengroep.

Het systeem kan na verloop van tijd, wanneer genoeg patiënten en meetgegevens gemonitord worden, afwijkingen in temperatuur, hartslag of ademhaling identificeren. Indien nodig wordt vervolgens een verpleegkundige of arts gewaarschuwd die contact opneemt met de patiënt.

Leerfase en testen betrouwbaarheid

Een van de doelen van test is het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de slimme pleister. In eerste instantie blijven de patiënten ook na de operatie in het Rijnstate. In die fase leren de verpleegkundigen hoe om te gaan met het systeem van de slimme pleister. In de tweede fase van de test zullen de patiënten na de operatie overgeplaatst worden naar het ziekenhuis in Zevenaar. De monitoring van de patienten wordt dan gedaan vanuit Arnhem, maar in geval van problemen ligt de patiënt wel nog in een veilige omgeving.

Daarna, wanneer ook de tweede testfase slaagt, is het de bedoeling dat patiënten direct na de operatie met een slimme pleister naar huis kunnen en op afstand, geautomatiseerd gemonitord worden. Wanneer de test succesvol afgerond wordt zullen ook andere patiëntgroepen in aanmerking komen. Denk daarbij aan knie- en heupoperaties, maar ook patiënten die behandeld zijn voor een te snelle hartslag. “Dat is met zo’n pleister ook goed te monitoren. We vragen alle afdelingen na te denken hoe zij dit middel kunnen toepassen. We zetten het alleen maar in als het daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt en we zeker weten dat het monitoren op afstand de verpleging in het ziekenhuis veilig kan vervangen” zegt bestuurder Hans Schoo van Rijnstate tegenover de Gelderlander.

In een interview met de krant legt Schoo uit dat de almaar stijgende zorgkosten en -vragen het Rijnstate, maar alle ziekenhuizen in Nederland, nopen tot het zoeken naar oplossingen waardoor goede zorg voor iedereen bereikbaar blijft. De slimme pleister, waarbij een patiënt op afstand gemonitord kan worden, zorgt voor beduidend lagere zorgkosten. In 2014 werkte het Radboud al samen met Philips voor de ontwikkeling van de eerste slimme pleister voor COPD patiënten.

Verpleegkundigen anders opleiden

Schoo spreekt desgevraagd ook over de aanpassingen die nodig zijn in de opleiding van verpleegkundigen wanneer het monitoren van patiënten op afstand door middel van oplossingen als de slimme pleister breder ingezet worden. “We zijn nu in gesprek met hogescholen, om te kijken wat deze ontwikkeling betekent voor de opleidingen die er zijn. Als deze ontwikkeling zich doorzet is het zaak de opleiding aan te passen en toekomstige studenten bewust te maken hoe het vak van de moderne verpleegkundige er uit komt te zien. De rol van de verpleegkundigen verandert doordat er niet meer alléén zorg aan het bed verleend wordt. De moderne verpleegkundige moet leren omgaan met nieuwe technieken en extra instrumenten.”

Onlangs stelde programmadirecteur Gelle Klein Ikkink (VWS) bij de lancering van het initiatief digivaardigindezorg.nl al dat het digitaal vaardig maken, en opleiden, van verpleegkundig personeel snel vruchten af zal werpen. Het Rijnstate is niet de eerste Nederlandse zorginstelling die tests uitvoert met de slimme pleister. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem experimenteerde enkele jaren geleden al met deze pleister en momenteel loopt ook een proef in het Isala ziekenhuis in Zwolle.