Slimme toiletbril met camera analyseert gezondheid na toiletbezoek

Een nieuw innovatief hulpmiddel maakt het mogelijk om via het toilet inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. De Dekoda, ontwikkeld door Kohler Health, is een slimme toiletbril die met geavanceerde sensoren urine en ontlasting analyseert. Het apparaat kan eenvoudig om de rand van een standaardtoilet worden bevestigd. Daar maakt het foto’s van de urine en/of ontlasting. Met behulp van spectroscopie en kunstmatige intelligentie (AI) verzamelt het gegevens over onder meer de aanwezigheid van bloed, hydratatie, darmgezondheid en vroege signalen van mogelijke aandoeningen.

De Dekoda kan bijvoorbeeld bloedsporen in urine of ontlasting detecteren, een mogelijk teken van infectie of zelfs kanker. “Als we iets afwijkends zien, krijgt de gebruiker daar direct melding van, zodat die desgewenst contact kan opnemen met een zorgverlener,” zegt Kash Kapadia, CEO van Kohler Health.

Resultaten in app

Binnen drie tot vijf minuten na het toiletbezoek worden de resultaten via een gekoppelde gezondheidsapp weergegeven. De app laat zien of iemand voldoende gehydrateerd is, analyseert de consistentie van de ontlasting als indicator van de darmgezondheid en houdt ook de frequentie van toiletbezoeken bij.

Volgens Kapadia helpt deze dagelijkse feedback mensen om beter inzicht te krijgen in de invloed van voeding en leefstijl op hun gezondheid: “Gebruikers kunnen een persoonlijk rapport downloaden en dit delen met hun arts om zo een beter onderbouwd gesprek te voeren over hun gezondheid.”

Voor het hele gezin

Elke gebruiker logt in met een vingerafdruk, waardoor meerdere gezinsleden veilig van hetzelfde apparaat gebruik kunnen maken. De Dekoda, die $599 gaat kosten en nu als preorder in de VS beschikbaar is, biedt zo een nieuwe manier om thuis actief de eigen gezondheid te monitoren. Het apparaat beschikt over een oplaadbare accu, een USB-C aansluiting en een vingerafdruk sensor.

“Wat we normaal gesproken gewoon doorspoelen, bevat in werkelijkheid waardevolle informatie over ons lichaam,” aldus Kapadia. “Met slimme technologie kunnen we die data eindelijk benutten voor preventieve en gepersonaliseerde zorg.”

U-Scan

In 2023 werd op de CES de U-Scan gepresenteerd: een slimme toiletsensor die via een smartphone inzicht geeft in de samenstelling van urine. De sensor kan onder meer de concentratie, pH-waarde en andere gezondheidsindicatoren meten. Voor vrouwen biedt de U-Scan extra functies, zoals het bijhouden van de menstruatiecyclus en het bepalen van de eisprong.

Het apparaat bevat een cartridge met teststrips die ongeveer drie maanden meegaan. Dankzij ingebouwde sensoren kan het systeem zelfs onderscheid maken tussen verschillende gebruikers op basis van hun persoonlijke plastechniek. De U-Scan wordt aan de voorkant van het toilet bevestigd en stuurt de resultaten automatisch door naar een app. De prijs bedraagt rond de 500 euro, inclusief cartridges. Hoewel het apparaat momenteel vooral bedoeld is voor gezondheidsmonitoring, werkt fabrikant Withings aan medische certificering. Deze innovaties tonen hoe thuismetingen zich snel ontwikkelen, van bloeddruk en glucose tot nu ook urine-analyse via het toilet.