Sloop de conventie. Een kans, nu insturen! The most innovative session

De zorg. Zeg het woord hardop. Proef de bitterzoete smaak van falen. We leven niet in een tijdperk van échte innovatie; we leven in het Tijdperk van de Slappe Compromis. Een horizon van halfslachtige oplossingen, van updates die niemand vroeg, van systemen die met tape aan elkaar hangen. De ICT is een roestende ankerketting die de toekomst op de bodem van de oceaan houdt. Jouw frustratie is terecht.

Jij weet beter. Jij zit al maanden, misschien jaren, met die ene transformatieve vinding. Jij ziet de chaos, de verspilling, de eindeloze politieke kringgesprekken. Jij fluistert over silo’s en administratieve moerasdelta’s. Jij dacht dat jouw idee té 'out of the box' was, té ontwrichtend voor dit bange, gebroken systeem.

Maar klagen is de sport van de lafaard. Praten over verandering is de schaamlap van de middelmatigheid.

Vandaag, per direct, zijn de inschrijvingen geopend.

Dit is de enige vluchtroute voor jouw radicale idee. Dit is jouw éénmalige kans om alle bureaucratische barrières te slopen en de gevestigde orde te omzeilen. Want de klok tikt.

Meeste mensen praten over innovatie. Slechts weinigen voeren uit. Ben jij die enige uitzondering?

Dit is geen uitnodiging voor een beleefde brainstormsessie. Dit is een dagvaarding. Een oproep tot de wapens. Het is tijd om de catacomben van de conventie te verlaten. Breng geen idee. Breng een revolutie.

The most innovative session

Op woensdag 28 januari 2026, van 11:30 tot 12:10 uur in het MECC Maastricht, zal de aarde trillen. We organiseren niet zomaar een sessie; we creëren het nulpunt van de toekomst. Een nucleaire fusie van briljant verstand en pure, onversneden durf: The Most Innovative Session van het ICT&Health Global Conference 2026.

Je krijgt 120 seconden om de wereld, zoals we die nu kennen, te vernietigen en opnieuw op te bouwen. Geen ambtelijke rompslomp, geen rode tape, geen barrières. Alleen jouw briljante geest, gedestilleerd tot de essentie van een bom. Jouw visie moet zo scherp zijn, zo onontkoombaar, dat ze letterlijk in twee tweets past. Twee zinnen waarmee je de gevestigde orde radicaal opblaast.

Maar wees gewaarschuwd. Dit is geen kinderspel. We hosten de meest bepalende 120 seconden van je carrière. Je staat op het punt om te pitchen voor de absolute top van de industrie. Dit is de Olympus van de zorg-innovatie.

De Apex van de Industrie

Zij zoeken geen verbetering. Zij eisen een totale ontwrichting van het fundament! Zij willen dat je de lijm die de huidige sectoren bij elkaar houdt, oplost en ze opnieuw lijmt in een architectuur die zij nog niet hebben durven dromen.

Bart Collet: The Hyperadvancer. Hij ruikt de geur van verbindingen waar anderen slechts de chaos zien van een failliet systeem.

Gabrielle Speijer: The Catalyst. Zij forceert verandering. Als je pitch slechts een lichte duw in de rug is, zal ze je wegvegen met haar ongeduld voor traagheid.

Michiel Tebbes: The Futurologist. Hij woont al in 2035. Als je visie niet verder reikt dan het volgende kwartaal, zal hij je behandelen als een archeologisch overblijfsel.

Bart Timmers: The Physician. De arts die de medische praktijk volledig aan het heruitvinden is. Hij eist wat noodzakelijk is voor de patiënt van morgen.

Dit zijn geen rechters; dit zijn uitdagers. Persuade. Astonish. Dominate.

Als je slaagt, als je visie radicaal genoeg is en je meerdere sectoren overbrugt met een gratie die de grenzen van de overmoed aftast, dan word je ter plekke ingewijd in de elite van de zorgvernieuwers. De menigte stemt mee: jouw pitch zal het publieke vonnis vellen en jouw status als legende bevestigen. De energie zal ongekend zijn.

Dit is jouw kans om van een naam op een badge te transformeren naar de architect van morgen.

Ben jij de held die we nodig hebben? Of laat je deze kans liggen voor iemand met meer lef?

De tijd voor excuses is voorbij. De zorg staat op instorten, en wij bieden jou de sloophamer.

No guts, no glory; registreer nu!