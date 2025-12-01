Sneltest in ambulance verbetert hartzorg voor patiënt

Patiënten met acute pijn op de borst kunnen voortaan sneller én veiliger thuisblijven dankzij een nieuwe sneltest die inmiddels in ambulances in de Brainport-regio wordt ingezet. De test maakt het mogelijk om laag-risicopatiënten direct te beoordelen zonder rit naar het ziekenhuis. Uit een promotieonderzoek van Jesse Demandt blijkt dat deze aanpak veilig is, de druk op spoedeisende hulpen verlaagt en bovendien miljoenen aan zorgkosten kan besparen.

“Door de zogeheten preHEART score toe te passen, kunnen we al 10 procent van deze patiënten veilig thuislaten”, zegt Demandt, cardioloog in opleiding aan het Catharina Ziekenhuis die onlangs promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

preHEART-score

In Nederland melden jaarlijks zo’n 200.000 mensen zich met pijn op de borst, terwijl bij ongeveer 160.000 van hen geen ernstige oorzaak wordt gevonden. De preHEART-score helpt snel te bepalen of er werkelijk sprake is van een hartinfarct. Eerdere onderzoeken hadden te weinig deelnemers om de veiligheid van thuisblijven voor laag-risicopatiënten goed te beoordelen, maar deze nieuwe, grootschalige analyse maakt dat voor het eerst wel mogelijk.

Zorgorganisaties in de regio durfden de stap te zetten omdat de resultaten van het onderzoek overtuigend waren: in veel gevallen is een ziekenhuisbezoek niet nodig, mits de sneltest wordt gebruikt. De innovatie past in een bredere beweging binnen de acute zorg om diagnostiek dichter bij de patiënt te brengen en de beschikbare capaciteit efficiënter in te zetten.

SEH ontlasten

Half augustus kwam de inzet van de sneltest in ambulances in de Brainport-regio landelijk in de belangstelling te staan. Zorgorganisaties daar besloten de methode te introduceren nadat onderzoek had uitgewezen dat laag-risicopatiënten met pijn op de borst veilig thuis kunnen blijven. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ontlast ook de spoedeisende hulp en levert bovendien aanzienlijke kostenbesparingen op.

“Dit zorgt inderdaad voor minder overbelasting van de spoedeisende hulp en daarmee het personeel in het ziekenhuis en zo ontstaat er meer ruimte en tijd om ernstig zieke patiënten te behandelen. En voor de patiënt is het fijn dat het hem of haar urenlang wachten in het ziekenhuis scheelt. De huisarts komt voor die mensen snel in beeld”, voegt Demandt toe.

Daarnaast biedt de sneltest nog een groot voordeel: mensen met een verhoogd risico worden meteen doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum waar ze indien nodig direct kunnen worden gedotterd. Dat levert een flinke tijdswinst op en zorgt ervoor dat hun ziekenhuisopname vaak korter duurt.

Er wordt momenteel gewerkt aan geavanceerdere bloedtests voor gebruik in de ambulance, wat de veiligheid van patiënten verder kan vergroten. In de toekomst zou ook kunstmatige intelligentie een rol kunnen spelen bij het analyseren van hartfilmpjes, waardoor de risico-inschatting nog nauwkeuriger wordt. Door de zorg goed op elkaar af te stemmen en samenwerking te optimaliseren, blijft de kwaliteit van de patiëntenzorg in de Brainport-regio continu verbeteren volgens Dermandt.

Nederlands Hart Netwerk

Jesse Demandt, vierdejaars cardiologiepromovendus, blijft na zijn promotie werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. De studie, die financiële steun kreeg van ZonMw, werd uitgevoerd binnen de NHN-samenwerking. Dit samenwerkingsverband, het Nederlands Hart Netwerk, brengt de huisartsen van Stroomz en Pozob en alle ziekenhuizen in de regio samen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Anna en Elkerliek.