STZ-challenge draagt bij aan succesvolle ziekenhuisinnovatie

De Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en Zorginnovatie.nl starten een samenwerking om innovatieve zorgoplossingen vanuit ziekenhuizen sneller en breder toepasbaar te maken. Door zorg en bedrijfsleven actief met elkaar te verbinden, willen de organisaties slimme en doelmatige innovaties opschalen binnen de ziekenhuiszorg. De aftrap van deze samenwerking is de STZ Innovatie-challenge 2025. Deze challenge moet een podium bieden aan vernieuwende initiatieven uit de 27 topklinische ziekenhuizen die bijdragen aan de transformatie van de zorg.

Deze tweejaarlijkse competitie richt zich op het signaleren, versnellen en opschalen van veelbelovende projecten. In 2023 heeft de Robotecho, een initiatief van cardioloog Eelko Ronner, de Innovatie-challenge voor ‘beste idee’ van de STZ gewonnen. In 2025 ligt de nadruk op de overgang van succesvolle interne innovaties naar bredere toepassing via samenwerking met externe partijen. Zo wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige zorg waarin innovatie structureel wordt verankerd.

De Innovatiechallenge kent dit jaar vijf categorieën:

Hybride zorg Arbeidsbesparing Preventie & gezondheid Data & technologie Slimmer Samen Zorgen

Nieuwe MKB-categorie

‘Slimmer Samen Zorgen’ is dit jaar als vijfde categorie toegevoegd. Deze speciale MKB-track is tot stand gekomen in samenwerking met Health~Holland. De Health~Holland MKB-track stimuleert de ontwikkeling van opschaalbare innovaties binnen het MKB die bijdragen aan het werkgeluk en het behoud van zorgprofessionals. In tegenstelling tot de categorie ‘arbeidsbesparing’, die focust op efficiënter werken, staat bij deze track het beter werken centraal, met nadruk op motivatie, zingeving en werkplezier.

STZ en Zorginnovatie.nl selecteerde elf veelbelovende innovaties voor de Health~Holland MKB-track:

Uit deze elf innovaties worden drie finalisten gekozen. De finalisten van de vijf tracks worden 10 september bekend gemaakt.

Mobile Healthcare Festival

De bekendmaking van de winnaars van de STZ Innovatiechallenge vindt plaats op 4 november tijdens het Mobile Healthcare Festival. Binnen de nieuwe Health~Holland MKB-track wordt een winnaar aangewezen door een aparte jury. In de overige categorieën bepaalt de Grand Jury van de Innovatiechallenge wie er wint, op basis van de geselecteerde finalisten. Daarnaast wordt er een publieksprijs toegekend, gekozen door de leden van STZ.



Tijdens het Mobile Healthcare Festival is er ook een speciaal innovatieplein ingericht. Hier krijgen alle finalisten de kans om hun oplossingen te presenteren. Dit resulteert in een inspirerend plein vol veelbelovende zorginnovaties, die samen laten zien hoe zorg en het bedrijfsleven werken aan de toekomst van de gezondheidszorg.