Succesvolle aanpak huisartsentekort in Bergen op Zoom

Terwijl in heel Nederland het huisartsentekort toeneemt, wist Bergen op Zoom binnen een jaar het tekort voor 6.000 patiënten op te lossen, zodat zelfs nieuwe inwoners meteen een huisarts kunnen krijgen. De oplossing begon met ruimte maken voor groei. Eerstelijns Intermediair Hulp voor Huisartsen opende een nieuwe praktijk: Huisartsenpraktijk Bergse Plaat. Tegelijkertijd verhuisden de praktijken Lindehart, Wilgenhof en Vijverberg in april 2025 naar een gloednieuw gezondheidscentrum. Dankzij deze uitbreiding kunnen 6.000 extra patiënten nu terecht bij een eigen huisarts.

"Ernstig ontregelde diabetes en uit de hand gelopen ontstekingen. Zaken die een vertrouwde huisarts eerder zou hebben opgelost, maar deze mensen hadden geen vaste huisarts meer”, zo beschrijft praktijkhoudend huisarts van Wilgenhof, Liesbeth Bultman enkele situaties op de spoedpost vorig jaar.

Martijn Kilsdonk, directeur van regionale huisartsorganisatie HCWB vertelt dat alle huisartsen wilden helpen met de oplossing: "Maar de angst was groot voor een stormloop en een ongekende administratielast als praktijken zich openstelden voor inschrijving. Bedenk dat iedere inschrijving een halfuur aan administratie kost, en dat iedereen al omkwam in het werk." Een vraagstuk waarbij digitale innovatie om de hoek kwam kijken.

Digitale inschrijftool

Buurtdokters, een organisatie die het praktijkhouderschap onder huisartsen stimuleert, ontwikkelde een digitale inschrijftool waarmee burgers online kunnen zien welke praktijken openstaan voor nieuwe patiënten. Omdat ook de daadwerkelijke inschrijving helemaal digitaal verloopt, inclusief de identificatie, scheelt dat zo twintig minuten aan administratie per patiënt. Van Kilsdonk voegt daaraan toe dat je bovendien een maximumaantal patiënten per periode kunt instellen, bijvoorbeeld per maand, zodat een stormloop aan inschrijvingen kan worden voorkomen.

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben financieel bijgedragen om een en ander voor elkaar te kunnen krijgen. Ter ondersteuning is een bekwame assistente ingezet voor de resterende administratielast, zoals het opschonen van patiëntendossiers. Daarnaast creëerde 'digitale patiëntenuitruil' extra ruimte. Via het digitale platform werden patiënten die een huisarts buiten hun postcodegebied hadden automatisch aangeschreven om over te stappen naar een dokter in de buurt. Ook die overstap verliep geheel digitaal.

Concrete resultaten

De aanpak bleek bijzonder effectief. Waar normaal 15 procent van de aangeschreven patiënten overstapt naar een huisarts in de eigen wijk, lukte dat nu bij 60 procent, zonder de gebruikelijke papierwinkel. Via het digitale systeem vonden bovendien bijna 3.000 van de 6.000 patiënten zonder vaste huisarts een plek, terwijl de administratieve last voor praktijkassistenten flink werd verlicht.

Volgens Kilsdonk laat Bergen op Zoom zien dat een groot huisartsentekort wel degelijk te verhelpen is: “Doordat we onze zorg nu goed hebben georganiseerd, wordt de stad bovendien aantrekkelijker voor nieuwe zorgprofessionals. Dat is belangrijk, want er liggen nog voldoende uitdagingen voor de toekomst.” De gekozen aanpak, die steunt op intensieve samenwerking tussen huisartsen, de zorgverzekeraars VGZ en CZ, de regionale huisartsorganisatie HCWB en het digitale systeem van Buurtdokters, biedt volgens betrokkenen ook in andere regio’s mogelijkheden om soortgelijke tekorten aan te pakken.