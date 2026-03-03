Werken aan digitale gegevensuitwisseling in acute zorg

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord werkt stap voor stap aan betere digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg. In een regio met twee meldkamers, zeven huisartsenspoedposten en meerdere ketenpartners vraagt dat om nauwe afstemming over werkprocessen én techniek. Met de invoering van de digitale spoedmelding wordt beoogd dat cruciale patiëntinformatie sneller en vollediger bij de meldkamer beschikbaar is, zodat ambulances efficiënter kunnen worden ingezet.

“Sinds ik hier werk, ben ik betrokken bij activiteiten in het kader van het programma Met spoed beschikbaar. Vorig jaar vóór de zomer zijn we gestart met het uitwerken van de digitale spoedmelding van de huisartsenpost naar de meldkamer,” zegt Marloes Ridders op de website van Met spoed beschikbaar. Ze is business- en data-analist bij de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

Digitale spoedmelding

De digitale spoedmelding maakt het mogelijk dat een huisartsenspoedpost digitaal een ambulance aanvraagt. Patiëntgegevens, adresinformatie, triageverslagen en deelcontactverslagen worden automatisch doorgestuurd naar het meldkamersysteem. De telefonische overdracht blijft bestaan, maar kan korter en gerichter. Dat levert tijdswinst op in de meldkamer en draagt bij aan snellere inzet van ambulancezorg.

De organisatie bedient een groot deel van Brabant en werkt met twee meldkamers: één in Bergen op Zoom voor Midden- en West-Brabant, die ook Zeeland bedient, en één in Brabant-Noord, in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast zijn er zeven huisartsenspoedposten en diverse ketenpartners betrokken. Die regionale spreiding maakt de implementatie complex. Verschillende werkgebieden en werkwijzen moeten op elkaar worden afgestemd, met als gezamenlijk doel duurzame en kwalitatief goede spoedzorg.

De samenwerking verloopt volgens betrokkenen constructief, mede doordat partijen elkaar al kennen vanuit eerdere technische trajecten en gezamenlijke inzetten over regiogrenzen heen. Vanaf de start zijn ook de huisartsenspoedposten aangehaakt bij de planvorming. Dat vergroot volgens Ridders het draagvlak en helpt bij het maken van uniforme werkafspraken.

Gefaseerde invoering

De invoering gebeurt gefaseerd. Per meldkamer wordt gestart met één huisartsenspoedpost, beide gelegen in een grensgebied. De overige posten worden al betrokken bij de afstemming, zodat regionaal eenduidige afspraken ontstaan. Het merendeel werkt bovendien met hetzelfde huisartsenpost-informatiesysteem, wat de implementatie vergemakkelijkt.

De grootste uitdaging bleek technisch van aard. Omdat de ambulancevoorziening twee regio’s bedient, moest worden ingericht dat meldingen via het LSP bij de juiste meldkamer binnenkomen. Dat vroeg afstemming met landelijke partijen en leveranciers over onder meer routering en certificering. Voor regio-overstijgend werkende organisaties is die inrichting complexer dan voor individuele zorgaanbieders.

Toolkit

Bij de implementatie wordt gebruikgemaakt van de toolkit van het programma Met spoed beschikbaar, met onder meer voorbeeldwerkafspraken uit andere regio’s. De eerste huisartsenspoedposten nemen de digitale spoedmelding naar verwachting medio maart 2026 in gebruik. Daarna volgt verdere uitrol.

Intussen wordt vooruitgekeken naar volgende stappen in de keten. Naast bestaande berichtenstromen tussen meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp, ligt de focus op betere terugkoppeling vanuit ziekenhuizen naar de ambulancezorg. Daarmee moet de informatiepositie in de acute keten verder worden versterkt.