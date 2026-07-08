Patiënten beter voorbereid met eZorgpad in Gelderse Vallei

Patiënten bij Ziekenhuis Gelderse Vallei worden beter voorbereid op hun eerste bezoek aan de polikliniek. Het ziekenhuis werkt sinds begin dit jaar op de poli’s chirurgie en interne geneeskunde met het eZorgpad ‘Uw eerste polikliniekbezoek’. Daarmee wil het de voorbereiding verbeteren en zorgprocessen slimmer organiseren. Patiënten ontvangen vooraf digitale informatie en begeleiding. Zo moet het eerste consult efficiënter en gerichter verlopen. De komende periode volgen meer poliklinieken in deze werkwijze.

Patiënten ontvangen per e-mail een bericht zodra het eZorgpad voor hen is klaargezet in het patiëntenportaal MijnZGV van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Inloggen in het portaal kan eenvoudig met DigiD. In het eZorgpad staat vervolgens alle relevante informatie die nodig is ter voorbereiding op het eerste polikliniekbezoek. Ook vullen patiënten hier vooraf een vragenlijst in. Zo komen zij beter geïnformeerd en gerichter voorbereid naar hun afspraak. Voor zorgverleners betekent dit dat zij al vóór het consult beschikken over belangrijke achtergrondinformatie.

Digitale ‘robot’

Daardoor kan het gesprek in de spreekkamer efficiënter verlopen en meer diepgang krijgen, met meer aandacht voor de persoonlijke situatie van de patiënt. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarnaast delen van het verwijzingsproces geautomatiseerd met behulp van Robotic Process Automation (RPA). Een digitale ‘robot’ leest informatie uit de verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts en zet relevante gegevens overzichtelijk bij elkaar. Deze worden klaargezet om in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) te worden opgenomen. Daarna beoordeelt een zorgverlener welke informatie daadwerkelijk wordt overgenomen.

Door deze werkwijze neemt het handmatige administratieve werk af en wordt de kans op fouten kleiner. Tegelijkertijd houdt zorgpersoneel meer tijd over voor directe patiëntenzorg. “De zorg verandert, omdat de vraag naar zorg groeit en er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn”, zegt Marjolein de Jong, voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Volgens haar vraagt dat om een andere manier van organiseren, zodat patiënten de zorg blijven krijgen die nodig is, met kwaliteit als vaste basis. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beweging naar meer hybride zorg: digitaal, thuis of in het netwerk waar dat kan, en in het ziekenhuis wanneer dat nodig is.

De Jong is positief over de introductie van het eZorgpad voor het eerste polikliniekbezoek. Ze benadrukt dat het ziekenhuis al langer werkt met eZorg, maar dat er juist in de voorbereiding op het eerste contact nog winst te behalen was. Tegelijkertijd benadrukt ze dat patiënten en medewerkers die moeten wennen aan digitale zorg niet worden losgelaten: zij krijgen begeleiding en ondersteuning, zodat iedereen kan meedoen.

Samenwerking

Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelt de eZorgpaden niet alleen, maar doet dat in samenwerking met verschillende partners, onder wie zorgverzekeraar Menzis. Volgens Menzis staat de toegankelijkheid van zorg onder druk door het tekort aan zorgprofessionals. Door het eZorgpad neemt de administratieve belasting voor zorgverleners af en krijgen patiënten juist meer regie over hun eigen zorgproces. De zorgverzekeraar benadrukt het belang van digitalisering om de zorg in de regio Gelderse Vallei toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook de technische ontwikkeling van de digitale zorgoplossingen is in nauwe samenwerking tot stand gekomen, met Enovation, NEXUS Nederland en Harborn digital als belangrijke partners in de ontwikkeling en implementatie.

De introductie van het eZorgpad ‘Uw eerste polikliniekbezoek’ is onderdeel van het bredere transformatieplan van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vanuit het Integraal Zorgakkoord ontvangt het ziekenhuis 14 miljoen euro om de zorg anders te organiseren. Hierover schreven we ook vorige zomer. Met die middelen worden de komende jaren meerdere eZorgpaden ontwikkeld. Zo zet het ziekenhuis verdere stappen richting een hybride zorgmodel, waarin digitale en fysieke zorg steeds meer met elkaar worden gecombineerd.