TechMed Event: Van doorbraak naar impact voor de zorg

Technologische innovatie krijgt pas echt betekenis wanneer deze leidt tot betere, mensgerichtere zorg. Dat is de kern van het TechMed Event 2025, dat op donderdag 6 november plaatsvindt in het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. Tijdens dit jaarlijkse evenement delen onderzoekers, zorgprofessionals en bedrijven hun inzichten over hoe medische technologie de patiëntenzorg daadwerkelijk kan transformeren.

Onder het thema ‘Beyond the Breakthrough’ richt het congres zich op de cruciale stap van doorbraak naar implementatie. “Een veelbelovende technologie op de plank is nog geen betere zorg,” stelt de organisatie. “Pas wanneer wetenschap, kliniek en industrie elkaar versterken, kunnen innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk en echte impact creëren.”

Van visie tot toepassing

Het programma biedt een inspirerende blik op de toekomst van medische technologie. Prof. dr. Femke Nijboer (Universiteit Twente) spreekt over de noodzaak om in de zorg niet alleen te streven naar een langer leven, maar vooral naar een goed leven. Dr. Danina Kapetanović (University of Waterloo) neemt bezoekers mee naar het ziekenhuis van de toekomst, waar technologie en zorg naadloos samenkomen.

Actuele thema’s als vrouwengezondheid, cardiovasculaire zorg, musculoskeletale gezondheid, AI in de zorg, medische beeldvorming en bio-engineering staan centraal. Daarnaast worden drie verdiepende sessies georganiseerd over grensoverschrijdende samenwerking, versnelling van zorginnovaties en de kruisbestuiving tussen medische technologie en andere sectoren, zoals defensie.

Op het MedTech Innovation Forum kunnen bezoekers bovendien kennismaken met prototypes, live demo’s en pitches van start-ups, deelnemen aan rondleidingen en in gesprek gaan met experts.

Verbinden voor de zorg van morgen

Het TechMed Event is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek in Oost-Nederland voor iedereen die werkt aan de toekomst van de zorg, van medisch specialisten en onderzoekers tot ondernemers, beleidsmakers en financiers. Er wordt accreditatie aangevraagd bij ABAN en NVvTG.

Het doel van het evenement is helder: niet alleen inspireren, maar ook activeren. Door samenwerking tussen wetenschap, zorg en bedrijfsleven te stimuleren, wil het TechMed Event bijdragen aan zorginnovaties die direct waarde creëren voor patiënt en professional. Tickets voor het TechMed Event 2025 zijn hier verkrijgbaar.