Gezondheidsmisinformatie, Deepfakes en twee bestuurlijke benoemingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Hermesdorf Talantprijs die naar drie jonge artsen is toegekend voor hun strijd tegen online gezondheidsmisinformatie. Daarnaast aandacht voor het LUMC dat waarschuwt tegen medische deepfake video’s waarin beelden van artsen van het LUMC misbruikt worden. De met ruim 300 apotheken van BENU hebben zich aangesloten op Mitz en tot slot nog aandacht voor twee bestuurlijke benoemingen bij de KNMG en KNMP.

Strijd tegen online gezondheidsmisinformatie

De Hermesdorf Talentprijs is toegekend aan drie jonge artsen, Ferhat Beyaz, Mirjam Schaap en Hilde Bronkhorst, die zich opvallend inzetten tegen online gezondheidsmisinformatie. Met hun veelbekeken video’s over vapen, skincare en tandenbleektrends bieden zij jongeren wetenschappelijk onderbouwde inzichten, als tegenwicht voor de vaak misleidende informatie van influencers.

Deze online trends zijn niet zonder risico: van nicotineverslaving door vapes tot huidproblemen door complexe skincare-routines en blijvende gebitsschade door populaire whitening-producten. De drie Radboudumc-wetenschappers laten zien hoe betrouwbare kennis jongeren kan beschermen tegen schadelijke hypes. Door moeilijke onderwerpen helder uit te leggen en misinformatie te ontkrachten, bereiken zij een publiek dat vaak weinig toegang heeft tot medische expertise, maar deze juist hard nodig heeft.

LUMC waarschuwt voor deepfake video's

AI-gegenereerde deepfakevideo’s waarin artsen of onderzoekers behandelingen aanbevelen circuleren steeds vaker, ook met beelden van LUMC-professionals. Het LUMC benadrukt dat hun artsen nooit via video’s therapieën of medicijnen promoten. Bij twijfel kunnen patiënten altijd contact opnemen met het Patiëntenservicebureau via patientenservicebureau@lumc.nl of telefonisch via 071 526 29 89 (ma–vr, kantooruren).

Medische deepfakes zijn levensechte, gemanipuleerde video’s waarin artsen producten aanprijzen of misleidende medische informatie geven. Door de geavanceerde technologie zijn ze nauwelijks te onderscheiden van echte beelden, waardoor het voor mensen steeds moeilijker wordt om betrouwbare zorginformatie te herkennen. Deze video’s vormen een direct gezondheidsrisico: verkeerde keuzes kunnen ernstige gevolgen hebben. Bovendien ondermijnen deepfakes het vertrouwen in artsen en schaden zij de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

BENU apotheken sluiten aan op Mitz

BENU Apotheken sluit zich met ruim 300 apotheken aan op Mitz, de landelijke online toestemmingsvoorziening voor het delen van medische gegevens. Deze aansluiting vormt een belangrijke impuls voor uniforme en veilige gegevensuitwisseling binnen de eerstelijnszorg. Via MijnMitz kunnen patiënten zelf vastleggen welke zorgaanbieders hun medische gegevens mogen inzien, wat vooral in spoedsituaties en bij medicatie-uitwisseling grote meerwaarde biedt.

Volgens Léon Tinke, Managing Director van BENU Apotheken, helpt Mitz apothekers om gerichter te werken met toegang tot relevante informatie, zoals labwaarden. Dit maakt medicatiebegeleiding veiliger en ondersteunt het eerder signaleren van risico’s, wat bijdraagt aan persoonlijkere en betere farmaceutische zorg.

Nieuw bestuurslid KNMG

Rob Kok is per 4 december benoemd tot lid van het federatiebestuur van de KNMG. Hij volgt Sylvia van der Burg op, die acht jaar lang de belangen van artsen in de sociale geneeskunde behartigde. Kok brengt ruime bestuurlijke ervaring mee, onder andere als voormalig voorzitter van de NVVG en als bestuurder van stichting ZWiC, waar hij zich inzette voor zorgprofessionals die tijdens de coronapandemie in financiële problemen kwamen.

Binnen het KNMG-bestuur vertegenwoordigt hij de domeinen Maatschappij & Gezondheid en Arbeid & Gezondheid, namens cluster 3 (KAMG, NVAB en NVVG). Kok wil bijdragen aan een toekomstgerichte, mensgerichte artsenfederatie waarin samenwerking, dialoog en ethisch leiderschap centraal staan.

Nieuwe voorzitter KNMP

Miriam Stoks is op 10 december 2025 benoemd tot voorzitter van de KNMP, na een elektronische ledenstemming. Stoks wil bouwen aan een toekomst waarin apothekers niet alleen uitvoerders zijn, maar actief meebeslissen en meebouwen aan de zorg van morgen. Verbinding en samenwerking tussen apothekers in de wijk, het ziekenhuis, het onderwijs, de wetenschap en de industrie staan daarbij centraal. De apotheker moet volgens haar zichtbaar, betrokken en gewaardeerd zijn binnen het zorgveld.

Tijdens dezelfde vergadering nam de KNMP afscheid van Aris Prins, die zes jaar lang voorzitter was. Hij benadrukte het belang van samenwerking binnen de beroepsgroep en met patiënten en andere stakeholders. Het bestuur bedankt hem voor zijn visie, leiderschap en inzet.

