Philips neemt beeldvormingsbedrijf SpectraWAVE over

Philips versterkt zijn positie in hartzorg met de overname van het Amerikaanse SpectraWAVE, een pionier in intravasculaire beeldvorming en fysiologische beoordeling van kransslagaders met AI. Het bedrijf brengt technologieën zoals HyperVue en X1-FFR mee, die artsen snelle, gedetailleerde beelden en fysiologische data van de kransslagaders leveren. Met deze overname breidt Philips zijn portfolio uit en wil het betere resultaten voor meer hartpatiënten realiseren.

“We zetten stevig in op image-guided therapy en breiden ons portfolio in het segment van coronairinterventies uit met de toevoeging van SpectraWAVE’s AI-gestuurde innovaties in hooggedetailleerde intravasculaire beeldvorming en angio-gebaseerde fysiologische beoordeling, waardoor we betere zorg kunnen leveren aan meer mensen,” aldus Roy Jakobs, CEO van Royal Philips.

De intravasculaire beeldvormings- en fysiologische beoordelingstechnologieën van SpectraWAVE bieden geavanceerde oplossingen voor de behandeling van patiënten met coronaire hartziekten die wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen treft. Coronaire hartziekten is de meest voorkomende vorm van hartaandoeningen. SpectraWAVE, gevestigd in Bedford, Massachusetts, werd opgericht in 2017 en heeft momenteel meer dan 70 medewerkers.

Combi met Azurion-platform

In combinatie met het Azurion-platform van Philips voor beeldgestuurde therapieën leiden de SpectraWAVE oplossingen tot betere behandelresultaten voor een grotere groep hartpatiënten. Met de overname breidt Philips zijn bestaande aanbod van apparatuur voor intravasculaire beeldvorming en metingen van de doorbloeding verder uit. Daaronder vallen onder meer de Eagle Eye Platinum digital IVUS en de OmniWire iFR-technologie. Samen vormen deze producten een breed en samenhangend pakket aan oplossingen voor intravasculaire beeldvorming en fysiologische metingen.

“Wij geloven, net als Philips, dat het samenbrengen van intravasculaire beeldvorming, metingen van de doorbloeding in de kransslagaders en AI de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten ingrijpend kan verbeteren,” zegt Eman Namati, CEO van SpectraWAVE. Volgens Namati maakt de samenwerking het mogelijk om de technologieën HyperVue en X1-FFR op grotere schaal te integreren binnen het wereldwijd gebruikte platform voor beeldgestuurde therapieën van Philips. Dat vergroot de keuzemogelijkheden voor artsen en helpt om miljoenen patiënten die jaarlijks een ingreep aan de kransslagaders ondergaan, consistent hoogwaardige zorg te bieden.

Van binnenuit €bekijken

Het HyperVue Imaging System van SpectraWAVE is een beeldvormingsplatform dat artsen van binnenuit de kransslagaders laat kijken tijdens dotter- en stentbehandelingen. Het systeem combineert twee technieken. Dat zijn DeepOCT, een geavanceerde vorm van optische beeldvorming, en NIRS, een methode die informatie geeft over de samenstelling van het vaatweefsel. Hierdoor ontstaan zeer gedetailleerde beelden van zowel de structuur als de opbouw van de kransslagaders. Het systeem is snel op te zetten en te gebruiken en maakt automatisch gebruik van AI om de beelden te analyseren.

In combinatie met de bestaande beeldvormingstechnologieën van Philips, zoals Eagle Eye Platinum digital IVUS en IntraSight, krijgen artsen een breder en beter geïntegreerd instrumentarium. Daarmee kunnen zij per patiënt en per vernauwing gerichter beslissingen nemen en de behandeling nauwkeuriger begeleiden.

Berekenen vernauwing

X1-FFR van SpectraWAVE is een door AI ondersteunde technologie die op basis van één röntgenopname van de kransslagaders berekent hoe ernstig een vernauwing is. Daarvoor is geen extra meetdraad nodig, waardoor artsen sneller en eenvoudiger kunnen beoordelen of een vernauwing daadwerkelijk de doorbloeding belemmert. Zo worden standaard röntgenbeelden omgezet in bruikbare informatie over de functie van de kransslagaders en verloopt de behandeling efficiënter.

Samen met de OmniWire iFR-technologie van Philips biedt X1-FFR artsen meer keuzemogelijkheden. Het maakt fysiologische metingen ook mogelijk zonder draad, wat het gebruik van dit soort metingen in de dagelijkse praktijk kan vergroten.