Ontwikkeling test voor meer neus- en keelinfecties tegelijk

In een nieuw consortium wordt een nieuwe betaalbare test ontwikkeld om meerdere kortdurende infecties in neus en keel, zoals corona, tegelijkertijd op te sporen. Voor die test is een subsidie van twee miljoen euro beschikbaar. Een test die meerdere infecties tegelijkertijd kan opsporen heeft grote voordelen want zo’n test helpt mensen gezond blijven en kan bij de zorgverzekeraars de druk van de ketel halen.

Pepijn Beekman, ECsens CTO en projectcoördinator: “Samen met de Universiteit Twente, Johannes Kepler Universiteit Linz, CNRS Tokyo en de Twentse bedrijven LabMicTA en InterFluidics gaan we onze virussensor combineren met een moleculensensor. Het wordt een compleet systeem dat de gegevens ook direct communiceert naar alle geautoriseerde zorgverleners.”

Een consortium onder leiding van ECsens (dat is een UT-spin off) ontwikkelt de nieuwe test. Die test moet niet alleen eenvoudig zijn en net zo nauwkeurig als een PCR-test maar ook sneller en goedkoper. Pepijn Beekman: “Het vorige systeem van ECsens spoort virussen en bacteriën op. Dit is nuttig om te testen of je besmet bent, maar met deze nieuwe functie krijgen we ook informatie over de reactie van je lichaam op de ziekteverwekkers. De nieuwe sensor kan helpen voorspellen hoe ziek iemand zal worden en voor welke behandeling moet worden gekozen.”

Biomarkers

Met de subsidie gaat het consortium een sensor maken die een breed scala aan relevante biomarkers met ultrahoge gevoeligheid tegelijk kan detecteren. Het testen op meerdere van deze biomarkers tegelijk geeft gezondheidswerkers meer informatie dan specifiekere testen. Zo kunnen patiënten met een hoog risico de juiste behandeling krijgen en kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Aantal testen stijgt explosief

Nu zo’n zeventig procent van de diagnoses en de daarop volgende behandeling gebaseerd is op slimme labbepalingen wordt het testen steeds belangrijker. Niet in het minst ook voor het tijdig signaleren en indammen van pandemieën. De testen ontwikkelen zich zowel tot hightech en multiple bepalingen als het kunnen verrichten op locatie of gewoon thuis in de vorm van een laboratorium op een chip.