Thuismonitoring van ernstige nierschade met Patient Journey App

Patiënten met ernstige chronische nierschade in het Catharina Ziekenhuis kunnen voortaan hun gezondheid vanuit huis laten volgen. Dankzij de nieuwe thuismonitoring hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen, terwijl artsen hun behandeling nauwkeuriger kunnen afstemmen. Vooral patiënten in de meest ernstige stadia van de aandoening, stadium 4 en 5, profiteren van deze aanpak via thuismonitoring. Chronische nierschade is een aandoening waarbij de nieren slecht functioneren, wat afvalstoffen doet ophopen en het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.

In Nederland heeft ongeveer 10 procent van de bevolking te maken met chronische nierschade. Het is een aandoening die vaak lange tijd onopgemerkt blijft, maar naarmate de nierfunctie afneemt, kunnen de gevolgen steeds ernstiger worden. “Thuismonitoring stelt ons in staat om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt en tegelijkertijd de druk op het ziekenhuis te verlagen. Helemaal genezen kan niet bij chronische nierschade, maar met goede begeleiding is het stabiliseren en behouden van de nierfunctie goed mogelijk”, legt internist-nefroloog in het Catharina Ziekenhuis, Stijn Konings, uit.

Adequaat reageren

Via de Patient Journey App kunnen patiënten zelf metingen uitvoeren, zoals het monitoren van hun bloeddruk en gewicht, en vragen beantwoorden over hun gezondheid. Daarnaast wordt er periodiek bloed geprikt om de nierfunctie te meten. Deze gegevens worden vanuit het elektronisch patiëntendossier doorgestuurd naar het monitoringscentrum, waar monitoringsverpleegkundigen deze gegevens beoordelen. Dit stelt zorgverleners in staat snel te reageren als er iets verandert in de gezondheid van de patiënt.

In samenwerking met Zorg bij jou wordt deze nieuwe manier van zorg opgestart. De eerste stap daarin is een proefgroep van enkele tientallen patiënten, die zorgvuldig zijn geselecteerd op basis van hun stabiliteit en digitale vaardigheden. Deze groep gaan de app gebruiken om hun gezondheid te monitoren en krijgt regelmatig terugkoppeling over hun resultaten. “De focus ligt op het verbeteren van de zorg voor onze patiënten. Het geeft ons de ruimte om meer aandacht te geven aan de patiënten die het echt nodig hebben, terwijl we stabiele gevallen met thuismonitoring kunnen begeleiden”, vult internist-nefroloog Albert-Jan Aarnoudse, aan.

Tijdbesparend

De voordelen van thuismonitoring zijn duidelijk. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controles en kunnen hun gezondheid op hun eigen tijd in de gaten houden. Ook kunnen ze sneller contact opnemen met hun zorgverleners via de app, waardoor de zorg efficiënter wordt. Bovendien biedt de app waardevolle informatie over chronische nierschade, voeding en medicatie, wat patiënten helpt om meer grip te krijgen op hun gezondheid.

Konings voegt toe dat thuismonitoring vooral voordelen biedt voor patiënten die een druk leven hebben. Voor mensen met een baan kan het moeilijk zijn om tijd vrij te maken voor ziekenhuisbezoeken, en thuismonitoring maakt het mogelijk deze tijd te besteden aan werk of andere belangrijke activiteiten. Dit bespaart niet alleen tijd, maar draagt volgens Konings ook bij aan het milieu doordat het aantal ritten en de bijbehorende CO2-uitstoot afneemt.

Milieu

Daarnaast vervalt vaak ook de noodzaak voor parkeerkosten. “Oudere patiënten kunnen wat meer moeite hebben met de digitale tools, maar ook hun digitale vaardigheden gaan naar verwachting toenemen naarmate de technologie verder doorbreekt. Onderschat niet wat ze nu al kunnen”, voegt Konings toe.

De lancering van thuismonitoring is een belangrijke stap in de richting van een meer efficiënte en gepersonaliseerde zorg voor patiënten met chronische nierschade. De verwachting is dat thuismonitoring in de komende maanden verder wordt uitgerold naar meer patiënten. Het Catharina Ziekenhuis blijft zich op die manier inzetten om de zorg continu te verbeteren en patiënten de beste zorg te bieden, zowel op locatie als op afstand.

Samen met BeterDichtbij

Vorig jaar werd bekend dat dee Patiënt Journey App gaat samenwerken met BeterDichtbij om digitale communicatie en thuismonitoring verder te verbeteren. Door hun krachten te bundelen, kunnen beide platforms zorgverleners beter ondersteunen bij het volgen van patiënten op afstand en het efficiënt uitwisselen van medische gegevens. Deze samenwerking richt zich niet alleen op het verlagen van de werkdruk, maar ook op het vergroten van de patiënttevredenheid, doordat zorg trajecten soepeler en persoonlijker verlopen.