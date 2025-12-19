Transformatie Zuyderland, LOINC-advies, voorzitter mProve, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de volgende stap in de transformatie van de Zuid-Limburgse ziekenhuiszorg bij Zuyderland en de aankondiging van een online meedenksessie van Nictiz over de invoering van LOINC. Verder ook aandacht voor de digitalisering van afspraakbrieven bij Ommelander, de nieuwe voorzitter van mProve en een bestuurswisseling bij VZVZ.

Transformatie Zuid-Limburgse ziekenhuizen

Zuyderland zet een nieuwe stap in de transformatie van de ziekenhuiszorg in Zuid-Limburg. Kern van het plan is de concentratie van acute en complexe zorg op de locatie Sittard-Geleen, die naar verwachting in 2031 is afgerond, met 2030 als vroegst mogelijke richtlijn. Tot die tijd blijft de acute zorg grotendeels in Heerlen beschikbaar. De eerste concrete stap is de bouw van een nieuwe vleugel voor hoogintensieve acute zorg in Sittard-Geleen. Deze komt op de plek van de huidige vleugel voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De GRZ-verpleegafdelingen verhuizen naar een Zuyderland Care-locatie, waarna de bestaande vleugel wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw.

Parallel aan deze ontwikkeling werkt Zuyderland aan de toekomst van locatie Heerlen. Daar worden meerdere scenario’s uitgewerkt om te komen tot een modern ziekenhuis voor planbare zorg en laagcomplexe spoedzorg. Uiterlijk begin tweede kwartaal 2026 wordt hierover een besluit genomen. Volgens Zuyderland blijft de zorg voor patiënten grotendeels dichtbij huis: in circa 85 procent van de gevallen kunnen zij terecht op hun dichtstbijzijnde locatie. Met deze stappen wil het ziekenhuis ook in de toekomst hoogwaardige, innovatieve zorg in de regio blijven garanderen.

Online meedenken met LOINC-advies

Nictiz werkt aan een landelijk implementatieadvies voor het Ministerie van VWS om de invoering van LOINC in Nederland te ondersteunen. LOINC is de internationale standaard voor het eenduidig vastleggen en uitwisselen van laboratoriumgegevens. Nu worden labgegevens nog op uiteenlopende manieren geregistreerd, wat kan leiden tot interpretatiefouten en beperkt hergebruik. Met landelijke toepassing van LOINC wordt gegevensuitwisseling betrouwbaarder, samenwerking tussen zorgverleners verbeterd en hergebruik voor onder meer onderzoek en besluitondersteuning eenvoudiger.

Om tot een praktisch en breed gedragen advies te komen, heeft Nictiz input opgehaald bij laboratoria, leveranciers, zorgverleners, koepels en wetenschappelijke verenigingen. Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 15 januari laat Nictiz zien hoe deze input is verwerkt en wordt het veld uitgenodigd om mee te denken en feedback te geven. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt met labgegevens of betrokken is bij zorg-ICT.

Digitale afspraakbrieven Ommelander

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is vanaf 16 december 2025 gestart met het digitaal versturen van afspraakbrieven. Na een succesvolle pilot bij de afdeling Dermatologie stappen ook andere poliklinieken over, te beginnen met Kaakchirurgie. De afdeling Medische Beeldvorming doet vooralsnog niet mee. Patiënten van wie een e-mailadres bekend is, ontvangen hun afspraakbrief digitaal via Mijn Ommelander of per beveiligde e-mail. Alleen wanneer geen e-mailadres bekend is of als een patiënt bezwaar maakt, wordt de brief nog per post verstuurd.

Naast de afspraakbrief ontvangen patiënten een aparte informatiebrief met praktische voorbereidingsinformatie, zoals een barcode voor bloedafname. Met deze stap wil het ziekenhuis de communicatie versnellen, betrouwbaarder maken en bijdragen aan duurzaamheid door minder papier- en portokosten. Patiënten kunnen desgewenst kiezen voor papieren post.

Nicole Stolk voorzitter mProve

Nicole Stolk is op 12 december benoemd tot voorzitter van mProve. Zij volgt Stefan Kroese op, die na twee jaar volgens het roulatieschema het voorzitterschap overdraagt en aanblijft als vicevoorzitter. Stolk wil zich richten op het benutten van de gezamenlijke kracht van de zeven mProve-ziekenhuizen, met nadruk op slimme zorgpaden, data-gedreven zorgtransformatie en innovatieve toepassingen. Nu de IZA-middelen afnemen, ziet zij een ‘oogstfase’ waarin samenwerking en opschaling van bewezen innovaties essentieel zijn om zorg toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor zowel patiënten als professionals.

Haar voorganger Stefan Kroese blikt positief terug op zijn termijn, waarin mProve concrete stappen zette in passende zorg en arbeidsbesparende technologie, zoals bij artrosezorg en AI-toepassingen in de spreekkamer. Hij benadrukt het belang van nauwe betrokkenheid van zorgprofessionals. mProve bestaat uit zeven topklinische ziekenhuizen die samen werken aan schaalbare zorginnovaties voor de toekomst.

Nieuwe RvT-voorzitter VZVZ

De Algemene Vergadering van VZVZ heeft drs. Henk de Jong benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 januari 2026 Wouter van der Kam op. De Jong is gekozen vanwege zijn brede ervaring in het publieke domein, strategisch inzicht en kennis van complexe veranderprocessen, passend bij de digitale transformatie in de zorg. De benoeming kwam tot stand via een zorgvuldig proces met betrokkenheid en positief advies van de Ondernemingsraad.

De formele overdracht vindt plaats op 1 januari 2026, al is De Jong al informeel voorgesteld aan de Raad. Van der Kam kijkt met trots terug op zijn termijn en heeft vertrouwen in zijn opvolger. De Jong benadrukt het belang van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling en aandacht voor medewerkers. Per dezelfde datum neemt de RvT afscheid van lid Henk Gerla, die wordt opgevolgd door Carolien van der Werf.

