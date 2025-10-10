Treant Thuis voor toekomstbestendige passende zorg thuis

Met het nieuwe organisatieonderdeel Treant Thuis wil de zorgorganisatie de zorg toekomstbestendig maken zodat mensen passende zorg kunnen blijven ontvangen. Mensen blijven langer thuis wonen en Treant wil haar patiënten en cliënten ook dan ondersteunen in hun hulp- en zorgvragen. Treant Thuis biedt zorg aan thuiswonende ouderen en cliënten in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen. Mensen kunnen bij Treant Thuis terecht voor wijkverpleging.

Als er meer zorg en ondersteuning nodig is voor Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis, dagbesteding, personenalarmering en ondersteuning bij dementie. “Mensen worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen en hebben vaak meerdere zorgvragen. Met Treant Thuis bundelen we onze kennis en onze ervaring om nog beter en sneller in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar zorg thuis”, vertelt manager ouderenzorg a.i. Joost van Ellinkhuizen.

Verschillende soorten zorg

Treant Thuis biedt wijkverpleging aan mensen die zelfstandig thuis wonen maar ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat cliënten zelf nog kunnen doen met behulp van hulpmiddelen, hoe familie en mantelzorgers kunnen ondersteunen, en of digitale zorgtechnologie bijdraagt aan hun zelfstandigheid.

Pas daarna wordt bepaald welke aanvullende zorg professionals van Treant Thuis kunnen bieden. Dat kan gaan om:

Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen, aan- en uitkleden, scheren, haarverzorging en het aantrekken van steunkousen. Ook ondersteuning bij het omgaan met ziekte, aandoeningen of beperkingen valt hieronder.

Verpleging, zoals het toedienen van injecties, meten van bloeddruk, insuline spuiten, wond- en stomaverzorging of het inbrengen van een katheter of maagsonde.

Daarnaast biedt Treant Thuis zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Deze woonvorm is bedoeld voor mensen met een WLZ-indicatie die veel zorg nodig hebben, maar wel zelfstandig willen blijven wonen. In een VPT-woonomgeving zijn zorg, ondersteuning en voorzieningen, zoals maaltijden, dichtbij, terwijl bewoners toch zelfstandig blijven leven. Verder kan via Treant Thuis ook personenalarmering en hulp bij dementie worden aangevraagd.

Feestelijke start

Op woensdag 1 oktober vierde Treant de start van Treant Thuis. Collega’s kwamen hiervoor samen in Het Wapen van Aelden. Daar kregen zij een startpakket Treant Thuis met een warme en waterdichte jas, een zadelhoes voor op de fiets en een goed gevulde (werk)tas.

Vorig jaar introduceerde de Brabantse (thuis)zorgorganisatie Thebe een vergelijkbaar zorgconcept: Samen Zorg Thuis(SZT). Ook dit initiatief is erop gericht om mensen alle benodigde zorg in hun eigen vertrouwde omgeving te bieden, zodat een verhuizing naar een woonzorglocatie overbodig wordt.