UDI-codes bij pacemaker verbeteren kwaliteit hartzorg

Het gebruik van UDI-codes binnen de Pacemaker/ICD-registratie van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) helpt ziekenhuizen in heel Nederland om de registratielast te verlagen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door tijdens implantaties de medische hulpmiddelen te scannen, worden gegevens automatisch vastgelegd in het EPD en gedeeld met de NHR. Dat maakt handmatige invoer overbodig en creëert nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsmonitoring en patiëntgerichte zorg.

Volgens cardioloog Alexander Maass, voorzitter van de registratiecommissie Pacemaker/ICD, is de invoering van UDI-codes een logische en waardevolle stap. De Pacemaker/ICD-registratie is één van de grootste registraties die de NHR beheert, met jaarlijks ongeveer 20.000 ingrepen uit 69 ziekenhuizen. In deze registratie worden gegevens over pacemakers, ICD’s, ICM’s en de bijbehorende leads verzameld met als doel een continue kwaliteitsverbetering.

Simpele barcode scan

Tijdens een pacemaker- of ICD-implantatie volstaat een simpele scan van de barcode op het device. De gekoppelde UDI-code wordt automatisch opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier en meegenomen in de data-extractie voor de NHR, waardoor uitgebreide device-informatie beschikbaar komt zonder extra registratielast. “Het is veel informatie die aan één nummer hangt,” aldus Maass. “Als je via die UDI-code ook alle informatie kunt ophalen die daarachter zit, dan verrijk je de registratie met veel additionele data zónder extra registratielast.”

In 2024 werd bij 94 procent van de implantaties een UDI-code vastgelegd. Het voordeel van UDI-codes ligt niet alleen in de tijdwinst, maar vooral in de mogelijkheid om data te analyseren.

Maass legt uit dat je bijvoorbeeld alleen kunt onderzoeken of een device bij vrouwen langer meegaat dan bij mannen als duidelijk is dat het om hetzelfde type device gaat. Zonder UDI-code is dat vrijwel onmogelijk. Ook bij kwaliteitsvragen is de registratie nuttig. Regelmatig komen er vragen over devices die sneller uitvallen dan verwacht, en met de registratie kan worden vastgesteld of het om een incident gaat of om een terugkerend probleem.

Meerwaarde in de spreekkamer

De cardioloog ziet ook directe meerwaarde voor gesprekken met patiënten in de spreekkamer. Door inzicht in prestaties van verschillende deviceconfiguraties kunnen artsen en patiënten beter samen beslissen. Voor verdere ontwikkeling is vooral de compleetheid van de data essentieel. Volgens Maass moet de invoer in het EPD op peil zijn, zodat naast de UDI-codes ook alle andere variabelen volledig worden vastgelegd.

Bovendien benadrukt hij dat medewerking van fabrikanten nodig is, omdat bepaalde devices anders niet goed kunnen worden geanalyseerd. Daarnaast ziet hij veel potentie in koppelingen met andere registraties. Een koppeling met de hartfalenregistratie, data van Dutch Hospital Data of medicatiegegevens zou volgens hem nog veel extra informatie opleveren.

Volgens Maass loopt internationaal gezien Nederland voorop, mede dankzij de gecentraliseerde zorg. Hij wijst daarbij op de uitgebreide registratie in Denemarken, waar vrijwel alle gegevens worden vastgelegd. Dat kost volgens hem veel tijd en het is de vraag of alle variabelen daadwerkelijk zinvol zijn. Hij merkt op dat Nederland kleiner is dan bijvoorbeeld Duitsland, waardoor registratie en organisatie makkelijker te realiseren zijn. Hoewel er nog geen concrete verbeterprojecten zijn gestart, ziet hij veel potentie voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om praktijkvariatie te onderzoeken en precies te volgen wat er gebeurt.

UDI-codes

Sinds de invoering van de Europese Medical Device Regulation (MDR) zijn fabrikanten verplicht elk medisch hulpmiddel te voorzien van een UDI-code. Deze code bestaat uit twee delen: de UDI-DI (Device Identifier), die het type hulpmiddel uniek identificeert, en de UDI-PI (Production Identifier), met productiegegevens zoals batchnummer, serienummer, productiedatum of vervaldatum. Tijdens een ingreep wordt het device gescand, waardoor deze gegevens automatisch aan de NHR-database worden toegevoegd, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor kwaliteitsmonitoring, analyse en benchmarking.