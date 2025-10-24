Uitbreiding Zorg bij jou, Innovatie in verpleegkunde, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de uitbreiding van de coöperatie Zorg bij jou met drie nieuwe leden en het aanstaande congres over Innovatie in verpleegkunde van HAN en het Radboudumc. Verder aandacht voor de nieuwe strategische IT-partner van Buurtzorg en de introductie van een app ter verbetering van de communicatie met externe zorgverleners bij het UVA en Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.

Coöperatie Zorg bij jou breidt uit

De coöperatie Zorg bij jou verwelkomt drie nieuwe leden: Het Van Weel‑Bethesda Ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek en Ikazia Ziekenhuis. Hiermee groeit de coöperatie naar elf deelnemende zorginstellingen, een belangrijke stap in het versnellen van hybride zorg in Nederland. De nieuwe leden kunnen profiteren van gezamenlijke investeringen in technologie, kennis en schaalbare monitoringscapaciteit, zonder iedere organisatie zelf een volledig monitoringscentrum te hoeven opzetten.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland) start nog dit jaar met thuismonitoring voor CVA-patiënten en onderzoekt uitbreidingsmogelijkheden naar zwangerschapsdiabetes. Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) richt zich op thuismonitoring voor darmkanker­patiënten, mogelijk voor 1.500 patiënten per jaar. Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam-Zuid) begint direct met drie zorgpaden: astma, COPD en hartfalen.

Volgens de nieuwe leden zijn voordelen onder andere: het verlagen van de werkdruk door betere organisatie van zorg via expertise-deling, schaalvoordelen bij monitoren van patiënten, en de ontwikkeling van uniforme zorgpaden met gebruik van gezamenlijke data en evaluaties. De samenwerking onderstreept de ambitie van Zorg bij jou om samen de zorg van morgen te realiseren, efficiënter, patiëntgerichter en technologisch ondersteund.

Over de Bogen: Innovatie in verpleegkunde

Op 12 en 13 november wordt in Nijmegen het verpleegkundig evenement 'Over de Bogen' georganiseerd. Tijdens deze twee dagen staan verpleegkundige perspectieven centraal en worden prijzen uitgereikt op het gebied van netwerkzorg, professionalisering en implementatie. De eerste dag, 12 november, wordt gehouden bij HAN. De eerste keynotes en presentaties starten om 15u30 en de dag wordt afgesloten om 20u15. Betsie van Gaal spreekt in haar keynote over hoe technologie kan bijdragen aan goede zorg en je klinische blik kan ondersteunen bij de zorg voor deze cliënten in de wijkzorg. Marleen Loving bespreekt hoe je goede zorg kunt blijven bieden terwijl er tekorten zijn op de arbeidsmarkt.

De tweede dag van het event vindt plaats in het Experience Center van het Radboudumc. Onderwerpen die tijdens die dag aan bod komen zijn onder anderen: Het gebruik van AI voor verpleegkundige protocollen door Berte van Zeist en Paul Rood; Digital Health Challenge Lab: van idee naar impact door Tom van de Belt en Verpleegkundige zorg leuker en makkelijker. Veranderen doen we samen door Sharon Peppelman en Marjolein Drent. Kijk hier voor het volledige programma en om je aan te melden.

Buurtzorg kiest voor Adapta

Buurtzorg heeft Adapta gekozen als nieuwe strategische IT-partner voor het volledige beheer van de digitale werkplek van ruim 14.000 zorgprofessionals. De samenwerking omvat de levering van 14.650 Google Workspace-licenties, 9.900 ChromeOS-licenties en aanvullende diensten zoals back-up, beveiliging en 24/7 ondersteuning. Buurtzorg werkte al met Google Workspace, maar kiest nu bewust voor volledige ontzorging: Adapta beheert voortaan alle aspecten van de digitale werkomgeving, van apparaatbeheer en netwerkondersteuning tot onboarding en incidentmanagement.

De samenwerking past bij de gedeelde visie van beide organisaties: technologie moet ondersteunend zijn aan mensgerichte zorg en het werk van professionals eenvoudiger maken. “Technologie hoort het werk leuker en beter te maken,” zegt Lonneke Scheper, CEO van Adapta. Door de IT-complexiteit weg te nemen, kunnen zorgverleners zich volledig richten op wat er echt toe doet: goede zorg voor cliënten. De partners benadrukken hun gezamenlijke waarden van menselijkheid, vertrouwen en vakmanschap boven bureaucratie en controle.

Betere communicatie ZAS en UVA

Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) en Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) verbeteren hun communicatie met zorgverleners buiten het ziekenhuis via Doctolib Siilo, een beveiligde app speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals. Het platform maakt snelle, directe en efficiënte communicatie mogelijk, wat tijdwinst en betere samenwerking oplevert. Inmiddels gebruiken al duizend ziekenhuiszorgverleners en meer dan tweehonderd huisartsen de toepassing.

ZAS en UZA zijn daarmee de eerste Belgische ziekenhuizen die een dergelijk eerstelijnsnetwerk opzetten. De samenwerking moet de continuïteit van zorg verbeteren in een tijd waarin de zorgvraag groeit, de vergrijzing toeneemt en zorg steeds vaker buiten de ziekenhuismuren plaatsvindt. “Ziekenhuisopnames worden steeds korter en zorg vindt dichterbij de patiënt plaats. Met Doctolib Siilo maken we tweerichtingscommunicatie met andere zorgverleners eenvoudiger en directer. Dat komt niet alleen de samenwerking ten goede, maar in de eerste plaats de patiënt, omdat we informatie snel en veilig kunnen delen”, aldus Dr. Luit ten Kate, infectioloog in het UZA.

