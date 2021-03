Urban Sun: veiliger UV-licht tegen coronavirus

De far-UVC lichtbron is ontwikkeld door ontwerper Daan Roosegaarde en zijn team. Zij zijn daarbij uitgegaan van onderzoek dat stelt dat far-UVC licht met een golflengte van 222 nanometer het coronavirus veilig kan reduceren. Dit in tegenstelling tot traditioneel 254 nm UV-licht dat wel schadelijk is voor mensen. Het aanwezige coronavirus wordt binnen de lichtcirkel sterk gereduceerd, afhankelijk van locatie, weersomstandigheden, de hoogte en andere factoren. De ontwikkelaar denkt dat hiermee sociale isolatie tegengegaan wordt door publieke ruimtes zoals culturele festivals, sportevenementen, en schoolpleinen in de toekomst veiliger te maken.

Meer contact via Urban Sun

Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, was bij de onthulling van de Urban Sun op de Erasmusbrug in Rotterdam aanwezig. “Veel mensen zijn COVID19-moe en ik denk dat we moed nodig hebben om nieuwe oplossingen te vinden, om met elkaar in contact te komen, om wat intimiteit te creëren. Dat is wat Urban Sun doet.”

Urban Sun is overigens niet specifiek met corona in het achterhoofd ontwikkeld. Studio Roosegaarde stelt al meerdere jaren bezig te zijn met onderzoek naar de kracht van licht. Urban Sun is een project dat al voor de pandemie is gestart met eigen tijd en geld. Het verbindt design aan wetenschap en wil nieuwe samenwerkingen met overheden en partners aan gaan om de verdere toepassingen te versnellen. Urban Sun kan in iedere openbare ruimte worden tentoongesteld als een platform om elkaar op een meer menselijke manier te ontmoeten en te verbinden.

Urban Sun is ontworpen samen met externe experts en wetenschappers uit Nederland, de VS, Japan en Italië. De Urban Sun’s far-UVC lichtbron is gemeten en gekalibreerd door het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland VSL. De lichtbron voldoet volgens de ontwikkelaar aan de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) veiligheidsnormen.

De wetenschap achter Urban Sun is volgens de ontwerper gebaseerd op meerdere wetenschappelijke artikelen in Nature door Columbia University en Hiroshima University. Uit het onderzoek zou dat specifiek ultraviolet licht met een golflengte van 222 nm virussen, waaronder verschillende strengen van het coronavirus en influenza, tot 99,9 procent terugdringen. Hoewel traditioneel 254 nm UV-licht schadelijk is, is dit specifieke licht van 222 nm veilig voor zowel mens als dier, aldus het onderzoek.

Inzet UV-licht

Al voor de coronacrisis werd UV-licht ingezet om oppervlakten te reinigen van bacteriën en virussen. Smartphones en tablets bijvoorbeeld, die steeds vaker in ziekenhuizen en zorginstellingen worden gebruikt. In november 2020 besloot de Europese Commissie om in het kader van de strijd tegen corona 200 UV-gebaseerde desinfectierobots aan te schaffen die aan ziekenhuizen in heel Europa zouden worden geleverd. Twee ziekenhuizen uit het mProve-netwerk – Rijnstate en Isala – hebben inmiddels zo’n desinfectierobot gekregen waarmee corona-verpleegkamers snel en effectief gedesinfecteerd kunnen worden.