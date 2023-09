Verdachte lymfeklieren opsporen met FDG-PET/CT

Voor het onderzoek, ‘Staging fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for muscle-invasive bladder cancer: a nationwide population-based study’, werden ruim 2.700 patiënten met spierinvasief blaaskanker geïncludeerd. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre FDG-PET/CT (fluorodeoxyglucose-positronemissietomografie/computed tomography) mogelijk aanvullende informatie biedt voor het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van spierinvasieve blaaskanker.

36 procent verdachte lymfeklieren

Daarvoor werd de uitgebreide diagnostische data van het project BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZiB) gebruikt. De onderzoekers selecteerden hieruit patiënten waarbij de lymfeklieren voor de behandeling werden gestadieerd met behulp van alleen CT of CT én FDG-PET/CT. Bij een derde (36%) van de patiënten die CT- én FDG-PET/CT-beeldvorming kregen werden positieve lymfeklieren gevonden. Bij patiënten die alleen een CT-scan hadden ondergaan, was dit maar 11 procent.

“Ook bleek dat het pathologische N-stadium bij patiënten die een radicale cystectomie ondergingen zonder neoadjuvante chemotherapie, vaker correspondeerde met het klinische N-stadium wanneer dit klinische N-stadium was gebaseerd op CT en FDG-PET/CT, dan wanneer het was gebaseerd op alleen CT”, aldus de onderzoekers.

Betere behandelkeuze

Wanneer artsen kunnen beschikken over accurate informatie over het klierstadium, dan kunnen ze nog beter de juiste behandelkeuze maken. Zoals het al dan niet kiezen voor een neoajduvante behandeling voor de cystectomie. Het inzetten van FDG-PET/CT kan er dus voor zorgen dat de selectie voor een patiënten voor een bepaalde behandeling verbetert.

Voordat de bevindingen van het onderzoek in de klinische praktijk ingezet kunnen worden, moet de toegevoegde waarde van het gebruik van FDG-PET/CT nog wel in een prospectieve studie bevestigd worden.

De meerwaarde van PET/CT-scans bij de diagnostiek van kanker is al vaker aangetoond. Zo werkten de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) en het Antoni van Leeuwenhoek eerder al nauw en intensief samen om de ontdekking van moeilijk te detecteren tumoren te verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een PET/CT-scan in combinatie met een nieuwe radioactief middel, Fluor-18-FAPI. In 2022 werd deze nieuwe zogenoemde PET tracer voor het eerst toegepast bij de eerste patiënt in Nederland.