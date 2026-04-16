Philips lanceert IntraSight Plus voor efficiëntere hartzorg

Philips introduceert IntraSight Plus, een platform voor interventionele cardiologie dat sinds kort is goedgekeurd voor klinisch gebruik in de Verenigde Staten en Europa. Het systeem bundelt diagnostiek en behandelplanning in één omgeving. Volgens het bedrijf kan dit de duur van procedures verkorten en het gebruik van verschillende losse toepassingen verminderen. Daarmee speelt Philips in op de groeiende vraag naar efficiëntere en meer geïntegreerde zorgprocessen.

Het platform brengt verschillende stappen van het behandeltraject samen op één scherm: van het stellen van een diagnose tot het plannen en controleren van een ingreep. Daardoor hoeven artsen minder te schakelen tussen systemen. Philips stelt dat dit de workflow kan versnellen en de tijd dat apparatuur in gebruik is aanzienlijk kan terugdringen, met in sommige gevallen tot bijna de helft.

Verkorten operatietijd

Interventionele cardiologen gebruiken traditioneel vooral angiografie bij percutane coronaire interventies (PCI). Hoewel richtlijnen ook het gebruik van intravasculaire ultrasound (IVUS) en fysiologische metingen aanraden, werken deze vaak met aparte systemen en invoer. Dat maakt het gebruik lastiger en minder efficiënt in drukke catheterisatiekamers. IntraSight Plus probeert dit op te lossen door alles samen te brengen in één systeem. Volgens de fabrikant kan dit de operatietijd van het systeem met 47% verkorten en volledige bediening vanaf de behandeltafel mogelijk maken.

"Nu er steeds meer geavanceerde technologie in de catheterisatiekamer wordt geïntegreerd, is de behoefte aan connectiviteit tussen beeldvormingsinstrumenten belangrijker dan ooit tevoren," aldus Stacy Beske, Business Leader Image-Guided Therapy Devices bij Philips. Beske laat weten dat IntraSight Plus is ontwikkeld op basis van feedback van de klanten. Het wordt gezien als een belangrijke verandering in de interventionele cardiologie, met een toekomst waarin geïntegreerde technologie centraal staat en artsen zich kunnen richten op de beslissingen die alleen zij kunnen nemen.

Primeur

Op donderdag 19 maart 2026 voerde prof. dr. Jan-Malte Sinning de eerste behandeling bij een patiënt uit met behulp van IntraSight Plus in het Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz in Keulen, Duitsland. Het ziekenhuis heeft onlangs de infrastructuur van zijn katheterisatielaboratorium vernieuwd met Azurion-interventiesuites van Philips. De toevoeging van IntraSight Plus aan dit ecosysteem zorgt voor een verbeterde workflow voor artsen.

"Moderne PCI wordt steeds complexer”, aldus prof. dr. Sinning. “Intravasculaire beeldvorming in combinatie met fysiologie biedt het detailniveau dat we nodig hebben voor hedendaagse PCI. Wat IntraSight Plus zo bijzonder maakt, is dat het platform duidelijk is ontworpen rond de manier waarop we daadwerkelijk in het cathlab werken, waarbij fysiologie, beeldvorming en ondersteuning bij de besluitvorming op een manier worden gecombineerd die naadloos aansluit bij de klinische workflow."

Mogelijkheden

IntraSight Plus is een volledig vernieuwd systeem waarin de IntraSight- en SyncVision-technologieën van Philips zijn samengevoegd. Het combineert Class IA IVUS en directe meting van de wave-free ratio/fractional flow reserve (iFR/FFR), co-registratie, tri-registratie en realtime visualisatie van medische hulpmiddelen in één systeem.

Het maakt volgens Philips het volgende mogelijk:

Precision PCI: IVUS- en iFR-gegevens van de hoogste klasse worden op één scherm getoond. Daardoor kunnen artsen op elk punt in het bloedvat zien hoe de plaque eruitziet en wat de gevolgen zijn voor de doorbloeding. Zo kunnen zij de PCI beter plannen, resultaten inschatten en bepalen waar en hoe groot stents moeten zijn, met als doel een nauwkeurigere behandeling en betere zorg voor de patiënt.

Efficiëntie: Voer patiëntgegevens slechts één keer in. Door de gestroomlijnde communicatie tussen IntraSight Plus en Azurion DataHandler hoeven klanten minder tijd te besteden aan het bedienen van meerdere systemen.

Customer Control: Dit systeem helpt tijdens de ingreep en kan direct bij het bed worden bediend. Daardoor heeft de arts volledige controle over de procedure, zonder het steriele werkgebied te hoeven verlaten.

Beschikbaarheid

IntraSight Plus is in de VS goedgekeurd volgens de FDA 510(k)-procedure en draagt in Europa het CE-keurmerk. De commerciële beschikbaarheid is afhankelijk van de marktintroductie en de geldende wettelijke voorschriften.

Vorig jaar september presenteerde Philips tijdens het European Society of Cardiology (ESC) 2025 in Madrid enkele AI-gestuurde cardiologieoplossingen die diagnoses, behandelingen en monitoring van hartpatiënten verbeteren en tegelijkertijd klinische werkstromen optimaliseren en zorgverleners ondersteunen bij nauwkeurige en betrouwbare zorg.