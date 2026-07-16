Veroudering beleven met technologie op internationaal zorgcongres

Hoe voelt het om te leven met dementie of de trillingen van de ziekte van Parkinson te ervaren? Die vraag stond niet alleen centraal tijdens het onlangs gehouden IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics in Amsterdam, maar ook in een publieksprogramma waarin technologie werd ingezet om de impact van ouder worden tastbaar te maken.

Tijdens het internationale congres kwamen ongeveer 3.500 wetenschappers, beleidsmakers en zorgprofessionals samen om kennis uit te wisselen over gezond en vitaal ouder worden in een samenleving die steeds sterker vergrijst. Het IAGG is een initiatief van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen.

Leven met dementie & Parkinson

Om ook inwoners van Amsterdam bij het congres te betrekken, konden bezoekers in de Smarthouse Experience van ROC Amsterdam-Flevoland met een VR-bril ervaren hoe het is om te leven met dementie. Daarnaast lieten speciale stimulatiehandschoenen voelen hoe de trillingen van Parkinson het dagelijks functioneren beïnvloeden. Bij een activiteit van Leyden Academy konden bezoekers bovendien dansen in een verouderingspak, hun oudere zelf ontmoeten via een verouderingsfilter en hun levensverwachting berekenen.



"Er is geen betere manier om mensen bewust te maken van hun eigen veroudering dan door hen het zelf te laten ervaren", stelt dr. Geeske Peeters, senior onderzoeker bij het Radboudumc en betrokken bij het congres. Volgens haar trokken de publieksactiviteiten veel belangstelling en lieten ze zien hoe technologie kan bijdragen aan bewustwording én aan onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals. De tijdelijke Smarthouse Experience maakte daarbij zichtbaar hoe digitale innovaties al worden geïntegreerd in zorgopleidingen.

Je oudere zelf ontmoeten

Het gebruik van technologie om mensen hun toekomstige oudere zelf te laten ervaren, sluit aan bij andere recente initiatieven in de zorg. Zo ontwikkelde Surplus samen met ontwerpbureau Good News eerder een interactieve AI-spiegel waarin medewerkers zichzelf als 83-jarige ontmoeten en verschillende zorgscenario's beleven. Lees hierover ook het artikel in ICT&health 3, 2026.



Het experiment was primair bedoeld om zorgmedewerkers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met AI-toepassingen en het gesprek over technologie, autonomie en eigen regie op gang te brengen. De ervaring liet zien dat een persoonlijke benadering kan helpen om complexe technologische ontwikkelingen beter bespreekbaar te maken.

Opvangen vergrijzing

De aandacht voor dergelijke initiatieven komt op een moment dat de vergrijzing de druk op de Nederlandse zorg verder opvoert. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl de beroepsbevolking krimpt en steeds minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. Digitalisering kan helpen om die druk deels op te vangen.



Zo kunnen technologieën zoals monitoring op afstand, domotica en robotica ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen en gezondheidsproblemen eerder signaleren. Ook binnen verpleeghuizen kunnen digitale toepassingen bewoners ondersteunen en zorgverleners helpen om efficiënter en tegelijkertijd meer persoonsgerichte zorg te bieden.