Wearables bij EMDR veelbelovend, maar vervolgonderzoek nodig

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen tijdens EMDR-therapie mogelijk beter worden gevolgd met behulp van wearables. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van gedragswetenschapper Mariëlle Rouleaux van ’s Heeren Loo Apeldoorn en de Radboud Universiteit. De onderzoekers bekeken of fysiologische metingen, zoals hartslag en hartvariabiliteit, bruikbare informatie opleveren over de lichamelijke reacties van patiënten tijdens de behandeling.

Voor de studie maakten vier volwassenen met een licht verstandelijke beperking en PTSS tijdens hun EMDR-behandeling gebruik van twee draagbare meetinstrumenten: een borstband met ECG-sensor en een slimme sok. De onderzoekers onderzochten of deze wearables betrouwbaar fysiologische gegevens konden verzamelen en of die inzicht geven in veranderingen in stressreacties gedurende de behandeling.

Waardevolle aanvulling

Het onderzoek richt zich op de vraag of objectieve fysiologische metingen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de huidige diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Trauma & Dissociation.

De deelnemers verdroegen het gebruik van wearables tijdens de EMDR-therapie goed. Ook de betrokken therapeuten stonden positief tegenover de inzet van de technologie, hoewel technische knelpunten tijdens de sessies het gebruik soms bemoeilijkten. De deelnemers rapporteerden daarnaast dat zij zich tijdens de behandelingen minder gespannen voelden.

Geen consistent patroon

De fysiologische metingen lieten echter geen consistent patroon zien. De gemeten reacties verschilden aanzienlijk tussen de deelnemers, waardoor de resultaten moeilijk te interpreteren zijn en nog geen eenduidige conclusies kunnen worden getrokken.

Op basis van deze bevindingen pleiten de onderzoekers voor vervolgonderzoek naar de toepassing van wearables binnen EMDR-therapie. Daarbij zien zij vooral meerwaarde in verdere technische optimalisatie, onderzoek met grotere onderzoeksgroepen en een beter begrip van de betekenis en interpretatie van fysiologische meetgegevens.

Digitalisering binnen EMDR

Digitalisering van EMDR-behandelingen is overigens zeker niet nieuw. Al in 2020 schreven we over de introductie van EMDR binnen de NiceDay-app. Daarmee konden mensen met traumagerelateerde klachten via hun smartphone EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) volgen als onderdeel van de volledig online behandelingen van PsyQ en i-psy. De functionaliteit combineerde visuele en auditieve stimulatie met de mogelijkheid om klachten te monitoren via trackers. Door EMDR toe te voegen aan de app ontstond destijds een compleet online behandeltraject, waarin visuele taken en andere digitale behandelonderdelen samenkomen voor de behandeling van trauma en PTSS.