Nieuwe onderzoekstechniek voor moeilijk bereikbare longafwijkingen

Longartsen van het Dijklander Ziekenhuis kunnen voortaan gebruikmaken van navigatiebronchoscopie, een nieuwe onderzoekstechniek waarmee kleine en diepgelegen afwijkingen in de longen beter bereikbaar worden. Hierdoor kan vaker op een veilige manier weefsel worden afgenomen voor nader onderzoek. Dat draagt bij aan een nauwkeurigere diagnose en helpt artsen om behandelingen beter af te stemmen op de situatie van de patiënt. De techniek is vooral bedoeld voor patiënten bij wie een reguliere bronchoscopie onvoldoende mogelijkheden biedt om een longafwijking te onderzoeken.

Bij navigatiebronchoscopie combineren longartsen een kijkonderzoek van de luchtwegen met beelden van een CT-scan van de longen. Daarmee kunnen zij nauwkeuriger navigeren naar afwijkingen die voorheen lastig bereikbaar waren. Longarts Duco Schippers: "Met deze techniek kunnen we afwijkingen bereiken die voorheen lastig of soms zelfs niet toegankelijk waren. Daardoor kunnen we veiliger weefsel afnemen voor onderzoek en een nauwkeurigere diagnose stellen."

Veiliger alternatief

Tot nu toe waren sommige patiënten aangewezen op een CT-geleid longbiopt. Hoewel deze methode waardevol blijft, brengt zij meer risico’s met zich mee, zoals een klaplong of een bloeding. Volgens longarts Marjolein van Laren biedt navigatiebronchoscopie voor een deel van deze patiënten een veiliger alternatief.

Door de nieuwe techniek kunnen artsen vaker op een veilige manier voldoende weefsel verkrijgen voor onderzoek. Dat geeft meer zekerheid over de aard van een afwijking en helpt om behandelingen beter af te stemmen op de individuele patiënt. Ook patiënten met een verminderde longfunctie kunnen hierdoor in aanmerking komen voor diagnostiek die eerder niet altijd mogelijk was. Navigatiebronchoscopie vervangt de reguliere bronchoscopie niet. De longarts beoordeelt per patiënt welke onderzoeksmethode het meest geschikt is.

Met de introductie van navigatiebronchoscopie behoort het Dijklander Ziekenhuis volgens eigen zeggen tot de eerste niet-academische ziekenhuizen in Nederland die deze techniek aanbieden. Hierdoor kunnen patiënten uit de regio voor deze vorm van diagnostiek in hun eigen omgeving terecht. Volgens het ziekenhuis sluit de nieuwe techniek aan bij de ambitie om als regionaal ziekenhuis hoogwaardige zorg dicht bij de patiënt beschikbaar te maken. De introductie van navigatiebronchoscopie draagt hieraan bij door een nieuwe diagnostische mogelijkheid binnen het ziekenhuis aan te bieden.

Vergelijkend onderzoek

Navigatiebronchoscopie is overigens niet nieuw in Nederland. Zo berichtten we in oktober 2023 al dat het Radboudumc als eerste ziekenhuis in de Europese Unie startte met onderzoek naar de inzet van navigatiebronchoscopie bij patiënten met beginnende longkanker. In dat onderzoek werden de veiligheid en de toegevoegde waarde van de techniek onderzocht door de uitkomsten van de nieuwe procedure te vergelijken met die van de conventionele navigatiebronchoscopie.