Deelnemers ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ challenge

De inschrijftermijn voor de challenge liep van 5 september t/m 19 november. Al snel bleek dat er veel belangstelling was voor deelname. De jury selecteerde voor beide categorieën, implementatie van nieuwe technologie en opschaling van bestaande technologie, vijf projecten van verpleeghuizen.

De deelnemende verpleeghuizen krijgen over een periode van 10 maanden in totaal 60 dagen begeleiding bij de implementatie of opschaling van de technologie in hun verpleeghuis.

De 10 geselecteerde verpleeghuizen

Implementatie:

Vitalis Woonzorg groep – leefcirkels

CuraMare – Een slimme zool met gps-systeem

Stichting WVO zorg – App ‘Sprekende beelden’

Stichting Amstelringgroep – Cinnovate zorg alarmopvolging + onderzoeken gebruik van data

Zorggroep Sint Maarten – Smart Glass

Opschaling:

Patyna – Tandenborstel van dental robotics

Interzorg Noord-Nederland – MedEye medicatieveiligheid

Stichting Sint Jacob – Douche-wc

Schakelring – Travis communicatie vertaler

TanteLouise – Wolk heupairbag

Het komende jaar zullen bovengenoemde verpleeghuizen aan de slag gaan om hun technologische innovatie te implementeren op op te schalen.

Zorgvernieuwer 2021

Behalve de begeleiding krijgen de geselecteerde deelnemers ook een voucher ter waarde van 5000 euro. Die kan ingezet worden voor het inschakelen van hulp bij het definitief maken van het plan van aanpak, schrijven business case etc.

De genomineerde verpleeghuizen maken ook kans op de titel Zorgvernieuwer 2021. Die titel gaat naar de twee verpleeghuizen die het implementatietraject voor een nieuwe implementatie en opschaling van technologie het meest succesvol afrondt. Daarnaast ontvangen beide verpleeghuizen een geldprijs van 2500 euro en een uitje voor alle werknemers die deelnamen aan het project ter waarde van maximaal 1000 euro.

De eerste challenge werd in 2018 georganiseerd door VWS, geïntroduceerd door secretaris-Generaal Erik Gerritsen. Tijdens de ICT&health openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 werd de winnaar uitgeroepen; zorgaanbieder Evean (samen met Philadelphia) met de inzet van slim incontinentiemateriaal.