Vooraankondiging subsidieronde passende zorg over hele keten

Binnen het kaderprogramma ‘Passende Zorg’ opent binnenkort de subsidieronde ‘Onderzoeksconsortia voor passend zorgaanbod over de gehele zorgketen’. De subsidieoproep is gericht op onderzoeksconsortia die bestaan uit verschillende partijen uit de eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg. Binnen deze subsidieronde kunnen onderzoeksconsortia financiering ontvangen om kennisvragen over passende zorg te beantwoorden, met nieuwe kennis en inzichten over het hele (regionale) zorgaanbod rondom een ziekte of een (groep van) aandoening(en).

In totaal is er 35 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieronde. Cofinanciering is verplicht en per consortium is er maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar. De maximale loopduur van het project is 72 maanden. De subsidieronde bestaat uit een projectideefase en een fase voor uitgewerkte aanvragen. Het uiteindelijke doel is een zorgpad dat beter aansluit op de daadwerkelijke reis die een patiënt aflegt. Elke aanvraag draait om een gezamenlijke ambitie van een zorgvuldig samengesteld consortium van relevante partners. Daarin worden minimaal drie samenhangende kennisvragen onderzocht binnen één overkoepelend actieonderzoek.

Thema’s kennisvragen

De kennisvragen zijn gericht op de volgende thema’s, waarbij wordt onderzocht wat het meest effectief is in relatie tot de kosten, de arbeid en het milieu:

pakketwaardigheid en geïntegreerde zorg

toegankelijkheid van zorg en geïntegreerde zorg en ondersteuning

contractering en bekostiging van zorg

kwaliteit, uitkomstgerichte zorg en Samen Beslissen.

Voorafgaand aan het indienen van het projectidee brengt het consortium in kaart welke kennisvragen spelen rond het zorgaanbod bij een bepaalde ziekte of aandoening, over alle betrokken zorgsectoren heen. Ook wordt bekeken welke lopende studies kunnen worden versneld en welke interventies in de praktijk moeten worden doorgevoerd. Per zorgniveau, van de eerste tot en met de derde lijn, wordt de belangrijkste kennisvraag geselecteerd voor verder onderzoek.

Akkoorden

Elk consortium richt zich op minimaal één van de doelgroepen die zijn vastgelegd in de verschillende landelijke akkoorden: het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA).

Het gaat in die gevallen om de doelgroepen:

kwetsbare gezinnen in de eerste 1000 levensdagen van een kind

mensen met (risico op) kanker

mensen met (risico op) hart- en vaatziekten

mensen met (risico op) psychische problemen

ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Elk consortium levert kennis op die direct toepasbaar is in professionele richtlijnen en aansluit bij bestaande kennisagenda’s rondom de ziekte of aandoening van de betreffende doelgroep.

Sectoroverstijgende vraagstukken

Aanvragen kunnen alleen in consortiumverband worden ingediend. Zo’n consortium is een samenwerkingsverband van meerdere Nederlandse organisaties in de zorgsector, publiek of privaat. Alle zorglagen – van eerste tot en met derdelijnszorg – moeten vertegenwoordigd zijn, op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Elke organisatie vertegenwoordigt daarbij één zorgniveau. Ook andere partijen, zoals kennisinstituten, brancheorganisaties, verzekeraars en patiëntenorganisaties, kunnen aansluiten.

Deze oproep focust op sectoroverstijgende vraagstukken en richt zich op alle sectoren die worden bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet, waaronder geboortezorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, medisch specialistische-, paramedische-, verpleegkundige- en hulpmiddelenzorg. Van de consortiumleider wordt een coördinerende rol verwacht in het opzetten van infrastructuur die zowel ondersteuning biedt aan het projectteam als het overkoepelend actie-onderzoek faciliteert.

Passende Zorg

Het kaderprogramma Passende Zorg geeft een impuls aan de omslag naar zorg die echt bij de patiënt past. Het programma versterkt kennisontwikkeling en onderzoeksinfrastructuur, zodat beter onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt over welke zorg binnen de Zorgverzekeringswet vergoed wordt. De insteek is waardegedreven zorg: zorg die effectief is, aansluit bij wat voor de patiënt of cliënt belangrijk is, en mensen en middelen optimaal benut.