Call Access to Care, Toegankelijkheid MijnGelre, benoemingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Europese Call 'Access to Care', de verbeterde toegankelijkheid van MijnGelre en een nieuwe milieuthermometer mijlpaal voor Anna Zorggroep. Verder ook aandacht voor de eerste CNIO van het Antoni van Leeuwenhoek en een nieuwe bestuurder bij de Nederlandse ggz.

Europese Call ‘Access to Care’ geopend

De Europese Call ‘Access to Care’ (JTC 2026) van het partnerschap Transforming Health and Care Systems (THCS) staat open voor aanvragen. Deze oproep richt zich op onderzoek en innovatie om gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen in Europa te bevorderen. Het doel is projecten te ondersteunen die ongelijkheden in zorggebruik en zorgtoegang verminderen.

Dit kan gaan om onderzoek naar toegankelijkere zorgdiensten, innovatieve oplossingen tegen gezondheidsverschillen, nieuwe financieringsmodellen, geïntegreerde zorgprogramma’s of ondersteuning voor beleidsmakers bij veranderingen in zorgstelsels.

De subsidie is beschikbaar voor onderzoekers die samenwerken met internationale partners. In totaal nemen 32 organisaties deel en samenwerking is verplicht. De aanvraag loopt via een twee-fasenprocedure. ZonMw, NWO en SIA financieren gezamenlijk, waarbij ZonMw het Nederlandse loket is.

MijnGelre nog toegankelijker

Vanaf 24 november 2025 is het patiëntenportaal MijnGelre gebruiksvriendelijker geworden. Na inloggen met DigiD komt de patiënt direct in zijn persoonlijke omgeving met toegang tot medische gegevens. In MijnGelre kunnen gebruikers afspraken bekijken, vragenlijsten invullen, folders lezen, herhaalrecepten aanvragen en brieven van specialisten en onderzoeksuitslagen inzien.

Ook kan men aangeven hoe en wanneer contact gewenst is en toestemming geven voor het delen van medische informatie met zorgverleners zoals huisarts, apotheker of specialisten van andere ziekenhuizen. Het portaal is altijd en overal toegankelijk via computer, laptop, tablet of telefoon. Meer informatie is beschikbaar op de website.

Milieuthermometer brons voor Anna Zorggroep

In oktober vond de eerste controle-audit plaats na het behalen van het bronzen certificaat op de milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg (MPZ) door Anna Zorggroep vorig jaar. Het certificaat is drie jaar geldig, onder voorwaarde dat jaarlijks aan alle eisen wordt voldaan. MPZ heeft nu bevestigd dat alle locaties van de Anna Zorggroep opnieuw voldoen aan deze criteria.

Waar locatie Heide vorig jaar nog buiten de audit viel vanwege de recente oplevering in 2023, is deze nu wel beoordeeld en gecertificeerd. Daarmee hebben het Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en de Ouderenzorglocaties Berk, Heuvel, Nicasius en Heide gezamenlijk de bronzen status behouden.

AVL benoemt CNIO

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) benoemt oncologieverpleegkundige Marlies Vlaar tot de eerste Chief Nursing Information Officer (CNIO). Deze nieuwe functie is onderdeel van de digitale zorgtransformatie binnen het ziekenhuis, gericht op het slimmer en toekomstbestendiger organiseren van zorg met behulp van digitale technologie, AI en data. De CNIO versterkt de rol van verpleegkundigen in digitale ontwikkelingen en zorgt dat innovaties beter aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Marlies werkt sinds 2009 bij het AVL, onder andere op verschillende oncologieafdelingen en later met veel voldoening op de dagbehandeling. Met haar brede verpleegkundige ervaring en interesse in passende zorg, zingeving, palliatieve zorg en digitalisering wordt zij een belangrijke schakel tussen zorgprofessionals, technologie en werkprocessen. Ze start op 1 december 2025.

“De functie van CNIO spreekt mij enorm aan, omdat ik geloof dat mijn ervaring, kennis en passie voor het verpleegkundig vak van waarde kunnen zijn binnen de digitale transformatie van de zorg,” aldus Marlies. “Het gaat erom dat technologie de zorg écht ondersteunt, met oog voor de mens achter de patiënt.”

Nieuwe bestuurder Nederlandse ggz

Carla van de Wiel is benoemd tot nieuwe bestuurder van de Nederlandse ggz. Zij trad op 21 november aan voor een termijn van vier jaar en volgt Erik de Vos op. Binnen het bestuur krijgt zij de portefeuille wonen en duurzaamheid, met als doel passende woonplekken te creëren voor mensen met mentale problemen. Bestuursvoorzitter Ruth Peetoom ziet in Van de Wiel een waardevolle versterking vanwege haar brede ervaring in zowel zorg als huisvesting, belangrijk in een tijd waarin woningtekort de uitstroom uit de ggz belemmert.

Van de Wiel benadrukt het belang van gezonde, duurzame en veerkrachtige leefomgevingen waarin mensen zich thuis voelen en mentaal kunnen floreren. Sinds april 2023 is zij bestuurder bij GGzE en eerder vervulde zij diverse leidinggevende functies, onder andere bij het HagaZiekenhuis, Treant Zorggroep en woningcorporatie Vidomes. Ook is zij actief in toezichthoudende rollen binnen de woon- en banksector.