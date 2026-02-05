Wat Will Smith die spaghetti eet zegt over AI in de gezondheidszorg

In 2023 ging een door AI gegenereerde video van Will Smith die spaghetti eet viraal. Het was ongemakkelijk. De vingers zagen er vreemd uit en de gezichtsuitdrukkingen waren vervormd. Vorig jaar verscheen er een nieuwe versie. Deze keer was het bijna perfect. Een soortgelijk patroon van vooruitgang is te zien in AI voor de gezondheidszorg, die zich ontwikkelt van vroege systemen vol hallucinaties naar tools die betrouwbare, klinisch praktische begeleiding bieden.

Van een Copernicaans- naar spaghetti moment

De video ‘Will Smith die spaghetti eet’ is een maatstaf geworden voor het beoordelen van de groeiende mogelijkheden van generatieve AI en is zelfs opgenomen in Wikipedia. Daniel Kraft, oprichter van NextMed Health, gebruikte deze vergelijking tijdens de ICT&health World Conference in Maastricht om de exponentiële ontwikkeling van AI in de gezondheidszorg te benadrukken.

“Exponentiële veranderingen lijken vaak traag, totdat ze plotseling niet meer te negeren zijn”, aldus Kraft. Het voorbeeld van Will Smith en de spaghetti laat zien hoe AI-systemen snel leren van data, wat een verschil is met andere innovaties die lineair groeien.

We zien dit ook in de gezondheidszorg. Op het gebied van medische beeldvorming evenaren of overtreffen AI-systemen nu de prestaties van gemiddelde specialisten op gebieden als huidkankerdetectie, screening op diabetische retinopathie en borstkankeranalyse. In de radiologie tonen studies een dubbelcijferige daling aan van het aantal vals-positieve en vals-negatieve resultaten wanneer AI wordt gebruikt als tweede lezer. In de cardiologie kunnen algoritmen atriumfibrilleren of hartfalen voorspellen op basis van een normaal ogend ECG, lang voordat de symptomen zich voordoen.

De mogelijkheden van AI reiken veel verder dan ChatGPT, dat elke maand met hogere scores slaagt voor het United States Medical Licensing Examination (USMLE). Nieuwe modellen bootsen na hoe menselijke artsen beslissingen nemen. MAI-DxO (Microsoft AI Diagnostic Orchestrator), dat is ontworpen voor complexe medische diagnostiek, heeft bijvoorbeeld een diagnostische nauwkeurigheid van 85,5 procent bereikt, wat beter is dan de nauwkeurigheid van een op de vijf (20%) van de menselijke artsen.

De nauwkeurigheid neemt toe, de kosten dalen en de toegankelijkheid en het vertrouwen onder artsen nemen toe. Taken die vroeger alleen konden worden uitgevoerd door zeldzame experts in universitaire medische centra, kunnen nu wereldwijd worden geschaald, waardoor ze zelfs toegankelijk zijn in afgelegen, kleine dorpen met een onderontwikkelde gezondheidszorginfrastructuur.

Ik herinner me dat Lucien Engelen, CEO van TransformHealth, zes jaar geleden sprak over een ‘Copernicaans moment’ in de gezondheidszorg, waarin ‘we (mentaal) overschakelen van systemen die draaien om de professional naar systemen die draaien om de patiënt’. En hij had gelijk. Nu is het ‘het spaghettimoment van de geneeskunde’. In 2022 lachten we om hoe ChatGPT loog, hallucineerde en geen diagnose kon stellen. Vandaag de dag wenden volgens het laatste rapport van OpenAI wereldwijd 40 miljoen mensen zich dagelijks tot ChatGPT voor gezondheidsgerelateerde vragen (5% van alle vragen is gezondheidsgerelateerd).

AI is er nu. Gebruik het, of verlies het

Vóór 2022 en de release van ChatGPT had AI het moeilijk in de gezondheidszorg, behalve op het gebied van medische beeldvorming. Ondertussen wordt AI steeds vaker gebruikt in IT-software en -toepassingen voor de gezondheidszorg, waaronder planningssystemen, triagetools en virtuele verpleegkundigen. AI Scribes is de eerste in decennia die het mogelijk maakt om snel en gemakkelijk aantekeningen te maken in elektronische medische dossiers zonder het bezoek van de patiënt te verstoren. Pilotstudies suggereren dat artsen en patiënten het prettig vinden. Het vermindert de administratieve lasten en bespaart een paar uur per week, terwijl de communicatie met patiënten wordt verbeterd, omdat zorgprofessionals niet langer naar het computerscherm hoeven te staren.

Naast de kleine verbeteringen biedt AI de mogelijkheid om het paradigma in de geneeskunde te veranderen. We hebben lang gediscussieerd over gezondheidszorg die reactief, episodisch, te duur, gefragmenteerd en volgens een “one-size-fits-all”-model wordt geleverd. Dit waren theoretische debatten omdat we de middelen ontbeerden om hier verandering in te brengen. Met AI wordt zorg continu, proactief en gepersonaliseerd, en kan deze overal plaatsvinden. Deze verschuivingen kunnen de transitie stimuleren die het primaire doel is: van fee-for-service naar fee-for-outcome systemen.

AI is ook een drijvende kracht achter de gezondheid van consumenten, omdat het individuen voorziet van tools die voorheen alleen beschikbaar waren in klinieken en medische laboratoria. Wearables houden in realtime de hartslag, slaapkwaliteit, glucose en activiteit bij; smartphones registreren stem, beweging en gedrag als gezondheidsindicatoren; slimme sensoren verzamelen gegevens die ongezond gedrag ontcijferen. AI-systemen analyseren deze stromen, signaleren risico's in een vroeg stadium en helpen ons weloverwogen beslissingen te nemen. Tegenwoordig voorspellen subtiele veranderingen in spraak cognitieve achteruitgang, terwijl veranderingen in typepatronen wijzen op neurologische aandoeningen.

De diagnose wordt sneller gesteld en de monitoring gebeurt in realtime. De mogelijkheden van zorgprofessionals worden uitgebreid: in plaats van te vragen hoe u zich de afgelopen zes maanden hebt gevoeld, kan uw arts zien wat er gisteren of zelfs een uur geleden is gebeurd, zonder dat hij gigabytes aan gegevens hoeft door te spitten. AI kan dat.

De menselijke kloof

Patiënten controleren hun symptomen al in ChatGPT en andere tools. AI ondersteunt radiologen, pathologen en dermatologen. Virtuele zorgplatforms triëren patiënten. Algoritmen optimaliseren de ziekenhuisactiviteiten. Dit is de huidige praktijk en we kunnen alleen maar verwachten dat AI in alle aspecten van ons leven een steeds grotere rol gaat spelen.

Binnenkort zal een gepersonaliseerde gezondheidsagent ons vertellen hoe we gezonder kunnen leven. Deze agent kent uw uitgangssituatie, risico's, doelen en voorkeuren. Hij zal u een duwtje in de rug geven, u waarschuwen wanneer gezondheidsindicatoren veranderen, u helpen om zelfstandig uw weg te vinden in de zorg en u indien nodig naar de dokter sturen. AI-bots zullen naar verwachting een constante metgezel worden tussen bezoeken door, met name voor patiënten met chronische aandoeningen. Dit betekent dat gezondheidszorgsystemen verschuiven van het behandelen van ziekten naar het behouden van gezondheid. Ziekenhuizen zullen zich richten op acute en complexe zorg, terwijl de meeste preventie en monitoring thuis of in de gemeenschap zal plaatsvinden. Zorgteams zullen eerder en nauwkeuriger ingrijpen.

Als we naar Daniel Kraft luisteren, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Technologie en AI kunnen echter exponentieel groeien, maar de samenleving groeit lineair. Simpel gezegd: technologie verandert snel, mensen passen zich langzaam aan. We zien nu al technologiemoeheid en veel mensen kunnen het tempo niet bijhouden. Door de democratisering van de toegang tot informatie via de ontwikkeling van internet en smartphones hebben we kennis binnen handbereik, maar ook nepnieuws.

Deze kloof zorgt voor spanning, angst en soms zelfs weerstand. Artsen beginnen zich zorgen te maken over banenverlies en hun rol in een wereld waarin AI-agenten alles weten en thuis verzamelde gegevens relevanter worden dan gegevens in het elektronisch medisch dossier. Sommige patiënten verwelkomen AI, terwijl anderen er bang voor zijn, wat de ongelijkheid in de gezondheidszorg kan vergroten.

AI zal de menselijke aard en economische status niet veranderen

“We moeten AI gebruiken als een uitbreiding van onze intelligentie, niet als een kunstmatige vervanging”, aldus Kraft. Dit doel is essentieel voor het behoud van waarden als empathie in de menselijke zorg en nederigheid. Dit is ook een oproep om te experimenteren met AI in de gezondheidszorg, met de nadruk op oplossingen die werken in klinische omgevingen. Het grootste risico is namelijk niet dat AI te snel gaat, maar dat gezondheidszorgsystemen te traag zijn en de kloof tussen wat mogelijk is en wat wordt geleverd, vergroten.

Helaas is er geen even sterk voorbeeld van AI-vooruitgang in de gezondheidszorg dat vergelijkbaar is met Will Smith die spaghetti eet, wat zo levendig de snelle vooruitgang in generatieve videomodellen illustreert. Ik ben het niet eens met Daniel Kraft dat dit voorbeeld kan worden gezien als bewijs van exponentiële AI-vooruitgang op alle gebieden, inclusief de gezondheidszorg. Het nemen van een medische beslissing is fundamenteel anders dan het herkennen van patronen in miljarden pixels. Hoewel het zeker om gegevensanalyse gaat, vereist het ook context, verantwoordelijkheid en menselijk oordeel.

AI zal ons beter inzicht geven in onze gezondheid, maar de meeste aanbevelingen zullen hetzelfde blijven: eet gezond, beweeg meer, slaap voldoende, beheers stress en detecteer ziekten in een vroeg stadium. De echte verandering is dat we eerder kunnen ingrijpen en meer gepersonaliseerde begeleiding kunnen krijgen. Toch moeten mensen deze aanbevelingen ook daadwerkelijk opvolgen, wat vaak moeilijk is gezien de verschillen in achtergrond, levenservaringen, motivaties, waarden, behoeften, leefomgeving en economische omstandigheden. In ons enthousiasme over wat technologie mogelijk maakt, mogen we dit niet uit het oog verliezen.