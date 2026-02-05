Maasstad breidt spraakgestuurd werken verder uit

Het Maasstad Ziekenhuis zet een belangrijke stap in het mens- en toekomstgericht organiseren van zorg. Spraakgestuurd werken, dat eerder in pilots werd getest en enthousiast ontvangen, wordt nu uitgerold in tien vakgroepen. Daarmee groeit ook het aantal zorgverleners dat deze technologie gebruikt de komende tijd verder. In het ziekenhuis werd de inzet van spraakgestuurd werken als ‘gamechanger’ bestempeld omdat het helpt de zorg persoonlijker te maken, met meer aandacht, begrip en tijd voor de patiënt.

Naast reguliere consulten wordt spraakgestuurd werken verder doorontwikkeld om ook te kunnen worden ingezet bij belangrijke gesprekken tussen artsen, patiënten en hun naasten. Dagelijks vinden gesprekken plaats over diagnose, behandeling en het te verwachten ziekteverloop. Juist in deze vaak complexe of emotioneel beladen situaties is een goede, volledige en begrijpelijke vastlegging in het EPD en in het patiëntenportaal van groot belang. Dit geldt zowel voor de continuïteit van zorg als voor het begrip van patiënten en familieleden.

Lagere werkdruk

In de huidige praktijk wordt deze verslaglegging meestal pas na afloop van het gesprek handmatig uitgewerkt. Deze administratieve handeling kan nu in kortere tijd worden uitgevoerd, wat zorgt voor een lagere werkdruk voor zorgverleners. Het andere voordeel van spraakgestuurde AI-ondersteuning is dat de gesprekken live en zorgvuldig via spraak worden vastgelegd zodat de kwaliteit van het verslag vollediger, consistenter en begrijpelijker wordt. Er is meer aandacht en oogcontact tijdens gesprekken, juist ook in situaties waarin het om slechtnieuwsgesprekken of complexe keuzes gaat

Testfase

Tijdens de testfase in het Maasstad Ziekenhuis werden meer dan 5.600 consulten uitgevoerd door 91 zorgverleners uit tien verschillende vakgroepen. Dat leverde een schat aan inzichten op, variërend van verschillen in voorkeuren tussen specialismen tot lessen over samenvattingstechnieken en de balans tussen maatwerk en standaardisatie. Op basis van deze feedback is het systeem verder aangescherpt en beter afgestemd op het dagelijkse taalgebruik in de zorg.

Naast de cijfers is ook uitgebreid gekeken naar ervaringen uit de praktijk. Via interviews en evaluaties met zorgverleners en patiënten werd duidelijk wat goed werkt en waar nog ruimte is voor verbetering. De uitkomsten zijn overwegend positief. Meer dan 80 procent van de artsen ziet het systeem als een waardevolle aanvulling op hun werk. Ook patiënten merken het effect: ruim de helft gaf aan dat de arts tijdens het gesprek meer aandacht voor hen had.

Na de start met elf vakgroepen en een uitgebreide evaluatie breiden ze deze techniek stap voor stap verder uit. Daarbij staat volgen het ziekenhuis zorgvuldigheid voorop: innovatie moet volgens hen veilig, betrouwbaar en goed werkbaar zijn. Samen met Juvoly werken ze verder aan de integratie in HiX en aan de verdere training en ondersteuning van de vakgroepen.

Bevestiging

Eerder deze week bleek uit een onderzoek nog dat zorgprofessionals in de langdurige zorg gemiddeld meer dan een derde (34%) van hun tijd ‘kwijt zijn’ aan administratieve taken. Een andere opvallende conclusie in dat onderzoek: meer dan de helft van de respondenten zegt dat de administratieve druk het afgelopen jaar is toegenomen, terwijl de feitelijke tijdsbesteding aan administratie licht lijkt te dalen.

In oktober vorig jaar schreven we over een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Digizo.nu waaruit blijkt dat zorgverleners tot drie keer sneller rapporteren door spraak te gebruiken in plaats van te typen en zonder verlies van kwaliteit van het verslag. Het onderzoek dat is gedaan door Vilans, de HAN University of Applied Sciences en Anders Werken in de Zorg (AWIZ) laat zien dat zorgprofessionals bevestigen de resultaten wat eerdere praktijkervaringen al suggereerden. Spraakherkenning kan de zorg niet alleen efficiënter, maar ook prettiger maken.