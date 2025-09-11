Weinig verschuivingen op ECD-markt in 2025

De ouderenzorg vertoont in 2025 meer dynamiek als het gaat om de ingebruikname van nieuwe ECD’s (elektronische cliëntendossiers). In de gehandicaptenzorg is er daarentegen juist sprake van weinig verandering. Wel is over de hele VVT gezien sprake van een opmars van AI-toepassingen die van het ED meer maken dan slechts een digitale gegevensopslag. Dat blijkt uit een recente inventarisatie van M&I/Partners.



Op het gebied van aanbieders van ECD’s is er sprake van een duidelijke verschuiving van marktaandelen. Dat van PinkRoccade Healthcare daalt verder over de hele linie. In de gehandicaptenzorg is MijnCaress inmiddels volledig uit beeld verdwenen. Hoewel er in de ouderenzorg nog zes organisaties gebruik maken van MijnCaress, is er ook in deze sector sprake van een ‘duidelijke trend richting heroriëntatie’.

Gehandicaptenzorg stabiel

Na verschuivingen in de voorgaande jaren blijft de ECD-markt in de gehandicaptenzorg dit jaar vrij stabiel. Nedap blijft de grootste speler en weet zelfs iets te groeien met drie nieuwe klanten. Alleen Tenzinger verliest met zijn ECD een klant, terwijl de overige partijen stabiel blijven. Ook in het gebruik van behandeldossiers is er een verschuiving: steeds meer organisaties kiezen voor integrale dossiervoering met Nedap.



In de ouderenzorg is er sprake van wat meer beweging. Hier winnen Nedap en Ecare terrein, terwijl SDB Groep, Adapcare en Tenzinger licht dalen. Gerimedica wint één klant en verstevigt haar positie met het Ysis Zorgdossier.

Impact van AI

M&I/Partners heeft dit jaar voor het eerst ook een vraag gesteld aan ECD-leveranciers over hun visie en toepassingen van AI. Uit de antwoorden komt een duidelijke trend naar voren. Zo worden AI-toepassingen steeds vaker ingezet als digitale assistent om zorgprofessionals te ondersteunen bij zaken zoals documentatie, besluitvorming en capaciteitsmanagement. Voorbeelden hiervan zijn spraakgestuurd rapporteren, slimme signalering van medische termen en voorspellende zorgpaden.



De ondervraagde zorgaanbieders maken wel duidelijk dat de inzet van AI bedoeld is als ondersteuning en niet als vervanging van het professionele oordeel van de zorgverlener.



Ook in EPD’s wordt AI steeds vaker ingezet ter ondersteuning van zorgprofessionals. Een recent voorbeeld is de pilot in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) waarbij een AI-toepassing automatisch een samenvatting maakt van de gesprekken die met patiënten worden gevoerd.

