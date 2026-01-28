Winnaar Health Impact Accelerator: financiering must voor opschalen

Een platform voor beslisondersteuning waarmee mensen eenvoudiger de juiste mentale hulp kunnen vinden. Daarmee won startup Honeycomb de Health Impact Accelerator prijs 2026 van Health-Holland. In totaal dongen vijf startups mee naar deze prijs, die vanochtend tijdens de ICT&health World Conference werd uitgereikt door minister Jan Anthonie Bruijn van VWS, in gezelschap van Nico van Meeteren, algemeen directeur van Health-Holland.

Health~Holland stimuleert binnen het netwerk van de Nederlandse topsector Life Sciences & Health (LSH) innovatie door publiek-private samenwerking (PPS) om de kwaliteit van leven te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden. De vijf deelnemers aan het Health Impact Accelerator-initiatief hebben volgens Van Meeteren 10 weken lang een intensief programma gevolgd, onder meer om van een idee naar een schaalbaar product of dienst te komen.



Daaronder een rolstoel die ervoor kan zorgen dat een rolstoelgebruiker rechtop kan staan, daarmee onafhankelijkheid, vrijheid en deelname aan het dagelijks leven verbeterend; een platform om medicatie-‘adherence’ therapietrouw) te verbeteren en zo verspilling en onnodige sterfgevallen te voorkomen; een instrument om het volume van vocht in lichaamsdelen correct te meten (bijvoorbeeld bij oedeem); een platform om gepersonaliseerde ondersteuning bij afvallen te bieden en zo obesitas tegen te gaan.

Doorgaan met wereld verbeteren

Minister Bruijn reikte een cheque van 10.000 euro uit aan de winnaar, Neeta Mishra van Honeycomb. “Ook wie niet gewonnen heeft, ga vooral door met jullie innovatieve ideeën om de wereld te verbeteren. Ik help jullie graag om de juiste partners te vinden, dus kom vooral kopje koffie bij me drinken.”



Mishra benadrukte vooral het belang van het vinden van goede financiering, naast bovengenoemde partners, om van start naar scale up door te groeien. “We zijn nu zo’n twee maanden op de markt en we zien dat ons platform steeds meer gebruikt wordt. Nu is het vinden van financiering de grootste uitdaging.”