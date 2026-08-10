WZA ziet minder ziekenhuisopnames dankzij thuismeten bij longziekten

Patiënten met COPD en astma hoeven niet altijd naar het ziekenhuis om te laten zien hoe het met hen gaat. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) volgt patiënten sinds 2023 op afstand met Thuismeten-apps. Daarmee kunnen zorgverleners een verslechtering eerder signaleren en mogelijk ziekenhuisopnames voorkomen. De eerste ideeën voor zo’n app ontstonden al eerder. Toen verpleegkundig specialist Mariëtte Scholma zo’n zes jaar geleden bij het WZA begon, vroeg ze zich af: waarom was er nog geen app voor astmapatiënten?

“In de regio was er al iets voor mensen met COPD en het WZA had zelf al een app gemaakt voor hartfalen. Maar voor astmapatiënten was er nog niks. Terwijl je juist ook bij deze mensen flink wat gezondheidswinst kunt behalen met een thuismeetapp”, vertelt Scholma in een nieuwsbericht op de website van het ziekenhuis. Ze voegt toe dat met goede begeleiding en medicatie je bij deze ziekte serieuze klachten en zelfs ziekenhuisopnames kunt voorkomen.

Opname niet altijd nodig

Astma en COPD zijn chronische aandoeningen van de longen en luchtwegen. Zolang de klachten goed onder controle zijn, kunnen patiënten daar vaak mee leven. Als de klachten toenemen, kan een longaanval ontstaan. “In dat geval krijgt de patiënt het echt extreem benauwd. En regelmatig belanden ze dan bij ons in het ziekenhuis”, zegt longverpleegkundige Myrna Stevens.



Volgens Stevens en Scholma zijn zulke opnames niet altijd nodig. Door patiënten goed te begeleiden en hun gezondheid op afstand te volgen, kan een verslechtering eerder worden gesignaleerd. Dat inzicht leidde ertoe dat het WZA in 2023 Thuismeten-apps introduceerde voor patiënten met COPD en astma.



De apps hebben twee functies. Patiënten vinden er informatie over hun aandoening en leren hoe ze hun klachten zo goed mogelijk onder controle kunnen houden. Daarnaast vullen ze regelmatig vragenlijsten in over hun gezondheid. Zo krijgen patiënten meer inzicht in hun ziekte en kunnen ze beter zelf de regie houden.

Medisch servicecentrum

Ook voor zorgverleners leveren de vragenlijsten informatie op. Zij kunnen veranderingen in de gezondheid van patiënten daardoor eerder opmerken. Nemen de klachten toe, dan krijgt eerst het medisch servicecentrum Altide, dat voor het WZA de meldingen uit de app volgt, een signaal. Een medewerker neemt vervolgens contact op met de patiënt. Ook de poli Longgeneeskunde ontvangt een melding. Daar worden dagelijks plekken vrijgehouden om patiënten bij wie de klachten verslechteren snel te kunnen helpen.



De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit cijfers van het WZA blijkt dat vorig jaar bijna een kwart minder patiënten met een longaanval werden opgenomen dan drie jaar eerder. Bij patiënten met een longontsteking was de afname 15 procent. Volgens het ziekenhuis komt dat mede doordat verslechtering eerder wordt opgemerkt. Waar patiënten voorheen soms pas in beeld kwamen als de klachten al ernstig waren, kunnen zorgverleners dankzij de Thuismeten-apps sneller ingrijpen. Daarmee draagt de werkwijze volgens het WZA bij aan betere en tijdigere zorg voor patiënten met COPD en astma.

Succes met thuismonitoring

Begin vorig jaar schreven we al over de succesvolle resultaten die in het Catharina Ziekenhuis werden behaald met thuismonitoring voor patiënten met COPD. De gezondheid van patiënten werd anderhalf jaar op afstand gevolgd, waardoor zij minder vaak naar het ziekenhuis hoefden voor controles. Uit de cijfers over deze periode blijkt onder meer dat het aantal consulten per patiënt, zoals verwacht, is afgenomen.