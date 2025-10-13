Zo blijft de energievoorziening in ziekenhuizen minder risicovol

Op een drukke IC-afdeling draaien tientallen apparaten dag en nacht door. Infuuspompen, beademingsapparatuur, monitors; allemaal zijn ze afhankelijk van een stabiele stroomvoorziening. Een onderbreking, hoe kort ook, kan directe gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid. Tegelijkertijd neemt de druk op de energievoorziening in de zorg toe door verschillen in vraag en aanbod. Kortom, de elektrische infrastructuur in de zorg is van levensbelang. Dankzij nieuwe technologie is het mogelijk om te handelen op voorspellende inzichten, wat kansen biedt voor de gezondheidszorg.

Van risicovermindering naar zekerheid in de zorg

Voor zorginstellingen die meer grip willen krijgen op hun elektrische infrastructuur, biedt Proactive Electrical Asset Management van Schneider Electric een uitkomst. Deze aanpak combineert sensoren, 24/7 monitoring en AI-analyses, waardoor mogelijke storingen al in een vroeg stadium zichtbaar worden. Dat betekent dat inzichten storingen kunnen voorkomen en er geen impact is op de patiëntenzorg.

Proactive Asset Management bestrijkt bovendien de volledige levenscyclus van installaties: van strategisch ontwerp en digitalisering tot voorspellende analyses en modernisering. Dankzij continue monitoring kan onderhoud worden uitgesteld van de gebruikelijke drie naar soms wel vijf jaar. Veel incidenten worden zelfs op afstand opgelost, waardoor technici minder vaak fysiek aanwezig hoeven te zijn om bijvoorbeeld een batterij te vervangen.

Dat is geen overbodige luxe. Vandaag werkt één op de zes Nederlanders in de zorg, en door vergrijzing kan dat binnen vijftien jaar oplopen tot één op de vier. Technische teams staan dus onder steeds grotere druk. Proactive Asset Management biedt verlichting door onderhoud alleen te laten plaatsvinden wanneer het écht nodig is. Zo kunnen ziekenhuizen met minder (technische) mensen toch de continuïteit van hun zorgprocessen waarborgen.

Het resultaat? Installaties die langer meegaan, minder onverwachte uitval en een betere benutting van schaarse middelen.

Wat dit concreet oplevert

Uit de praktijk blijkt dat Proactive Electrical Asset Management tastbare resultaten oplevert. Zo kunnen storingen tot 75% worden voorkomen, dalen onderhoudskosten met 40%, en verminderen afvalstromen met 90% dankzij retrofitting en circulaire oplossingen die de levensduur van installaties verlengen.

Daarbovenop laten de resultaten bij klanten zien dat onderhoudsbezoeken aanzienlijk konden worden uitgesteld en dat storingen steeds vaker op afstand werden opgelost. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar geeft ziekenhuizen vooral meer rust en zekerheid in hun dagelijkse gang van zaken.

Succesverhaal: Pharmaceutical Group Europe

Een sprekend voorbeeld komt van Pharmaceutical Group Europe. Deze organisatie werkte samen met Schneider Electric aan een end-to-end strategie, met onder meer condition-based maintenance, 24/7 monitoring en modernisering. Het resultaat: 12% lagere onderhoudskosten, 40% minder geplande shutdowns en geen vertragingen meer door ontbrekende spare parts.

Net als in ziekenhuizen draait het bij de productie van geneesmiddelen om processen die dag en nacht betrouwbaar moeten doorgaan. De ervaring van Pharmaceutical Group Europe laat zien dat Proactive Asset Management in de praktijk zekerheid kan bieden.

Waarom Schneider Electric?

Schneider Electric beschikt over duizenden specialisten en een wereldwijd netwerk van servicecentra die dag en nacht installaties monitoren. Dankzij de inzet van AI-analyse en een grote hoeveelheid praktijkdata kunnen storingen tijdig worden voorspeld en vaak al op afstand verholpen. Daarnaast verlengen circulaire diensten de levensduur van apparatuur en dragen ze bij aan het verminderen van afvalstromen.

Deze combinatie van technologie, data en praktijkervaring maakt het mogelijk om zorginstellingen te ondersteunen bij de overstap naar voorspellend asset management – met als resultaat meer zekerheid, lagere kosten en een duurzamere bedrijfsvoering.

