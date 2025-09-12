ZonMw opent subsidie voor hybride medisch-specialistische zorg

Op 16 september 2025 opent ZonMw de eind augustus aangekondigde subsidieronde ‘Medisch-specialistische zorg dichtbij de patiënt’. Met een budget van 3,7 miljoen euro wil ZonMw ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg ondersteunen bij de professionalisering en opschaling van hybride zorg. Het doel is om zorg dichter bij de patiënt te organiseren, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid. De aanvraagdeadline ligt op 20 januari.

De zorg staat onder druk door een structureel tekort aan professionals, infrastructuur en middelen. Om continuïteit en toegankelijkheid te waarborgen, is een flexibelere inrichting nodig. Hybride zorgpaden, telemonitoring en centrale digitale coördinatie bieden kansen om capaciteit beter te benutten en zorg anders te organiseren – zonder verlies van kwaliteit. Daarmee blijft de zorg ook beschikbaar wanneer een fysiek ziekenhuisbezoek minder vanzelfsprekend is.

Doel en mogelijkheden

De subsidie biedt instellingen de mogelijkheid om:

Nieuwe hybride zorgpaden op te zetten en de centrale coördinatie van zorg in huis te verbeteren.

Aan te sluiten bij bestaande Medische Service Centra of vergelijkbare digitale infrastructuren.

Samenwerkingen in de regio uit te bouwen, zodat ook kleinere instellingen kunnen profiteren van bestaande voorzieningen.

Hybride organisatie

De nadruk ligt op hoogvolume, laagcomplexe zorgpaden, die zich goed lenen voor hybride organisatie. Binnen de regeling is volgens ZonMW ook ruimte om te investeren in (data-)infrastructuur en ICT-voorzieningen, zoals systemen voor centrale triage, integratie met het EPD, veilige gegevensuitwisseling, gezamenlijke besluitvorming en scholing van medewerkers.

Doelgroep

De regeling richt zich op organisaties die (bijna) volledig medisch-specialistische zorg leveren, zoals ziekenhuizen, categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Aanvragen kunnen individueel of in consortium worden ingediend.

Op dinsdag 7 oktober en dinsdag 4 november organiseert ZonMw van 12.00 tot 13.00 uur een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. De bijeenkomsten omvatten een korte presentatie over het doel, de voorwaarden en het proces van de subsidieoproep. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Budget en looptijd

Totaal budget: 3,7 miljoen euro

Max. subsidie: € 150.000 per aanvrager, € 750.000 voor consortia

Looptijd projecten: maximaal 18 maanden

Belangrijke data

Subsidieoproep open: 16 september 2025

Informatiebijeenkomsten (online):

7 oktober 2025, 12.00–13.00 uur

4 november 2025, 12.00–13.00 uur

Deadline indienen aanvragen: 20 januari 2026, 14.00 uur

Onderzoek naar hybride zorg

Afgelopen zomer kwam ZonMW binnen het programma ‘Versnellingsimpuls voor Hybride en Digitale Zorg en Welzijn’ met een subsidieoproep die zich richt op praktijkgericht onderzoek naar opschalingsfactoren van hybride en digitale zorg en ondersteuning. Hybride en digitale zorg en ondersteuning is volgens ZonMW nodig om dat ook toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden.

Voorbeelden van een passende inzet van digitale toepassingen zijn: spraakgestuurd rapporteren, e-health-platformen en AI. In totaal was in deze subsidieronde 3,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksorganisaties en MBO’s die praktijkgericht onderzoek. In het project wordt verplicht samengewerkt met tenminste één aanbieder van zorg en/of welzijn (inclusief gemeenten).