Venture Challenge zet in op hergebruik van medicijnen

De tweede editie van de Drug Repurposing Venture Challenge is van start gegaan. Vier teams werken de komende maanden aan de verdere ontwikkeling van innovatieve toepassingen van bestaande geneesmiddelen. Het ZonMw-programma richt zich op het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar haalbare ondernemingsplannen, met aandacht voor zowel commerciële kansen als maatschappelijke impact. De initiatiefnemers hopen daarmee de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor patiënten te versnellen.

Met de challenge willen ZonMw en FAST bijdragen aan een snellere en betaalbare ontwikkeling van nieuwe therapieën op basis van bestaande geneesmiddelen. Door onderzoekers en startende ondernemers te ondersteunen bij de stap van academische ontdekking naar praktische toepassing, beogen de organisaties de weg van innovatie naar patiëntenzorg te verkorten.

Uitwerken venture plan

Van juni tot en met oktober 2026 nemen de teams deel aan een traject waarin zij worden begeleid bij het uitwerken van een venture plan. Centraal staat de vraag hoe een wetenschappelijke doorbraak op het gebied van drug repurposing kan worden omgezet in een levensvatbare businesscase. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wetenschappelijke en economische haalbaarheid, maar ook naar toegankelijkheid en verantwoorde toepassing van toekomstige behandelingen.

Het programma bestaat uit twee intensieve driedaagse bootcamps, aangevuld met individuele coachingssessies. Experts uit de life sciences-sector, investeerders en ervaren ondernemers ondersteunen de deelnemers bij onderwerpen als waardeproposities, validatiestrategieën, business development en het opstellen van een ondernemingsplan. Ook het pitchen van het concept vormt een belangrijk onderdeel van het traject.

Finaledag

De Venture Challenge wordt afgesloten met een finaledag op 7 oktober. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 oktober tijdens FAST Event 2026. Het winnende team ontvangt een bedrag van 20.000 euro om de verdere ontwikkeling van het drug repurposing-concept te ondersteunen.

Aan de Drug Repurposing Venture Challenge 2026 nemen vier teams deel, elk met een eigen aanpak om bestaande geneesmiddelen in te zetten voor nieuwe medische toepassingen.

Deelnemende teams

Het team van Mitosis Therapeutics ontwikkelt een methode om bestralingstherapie bij kanker effectiever te maken. De zogenoemde ENRICH-technologie maakt gebruik van een bestaand geneesmiddel dat tumorcellen tijdelijk extra gevoelig maakt voor straling, terwijl schade aan gezond weefsel zoveel mogelijk wordt beperkt. De aanpak werd oorspronkelijk ontwikkeld voor glioblastoom en wordt nu ook onderzocht voor toepassing bij sarcoom. Het project is afkomstig van het Nederlands Kanker Instituut.

Team Amnis richt zich op patiënten met melanoom in een vroeg stadium. Hoewel tumoren vaak succesvol kunnen worden verwijderd, blijft het risico op terugkeer bestaan. Onderzoek van Amsterdam UMC laat zien dat een eenmalige injectie met een immuunstimulerend middel het afweersysteem kan activeren zonder ernstige bijwerkingen. Het team onderzoekt of deze behandeling kan worden herbestemd als lokaal toegediende therapie om terugkeer van de ziekte te voorkomen.

Het M-VaD-team werkt aan een nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel voor de behandeling en preventie van vasculaire dementie. Onderzoek wijst erop dat het middel de gezondheid van bloedvaten kan verbeteren en vasculaire veroudering kan afremmen. Het team van Erasmus MC ziet potentie voor een veilige en betaalbare behandeling, maar benadrukt dat verdere klinische studies nodig zijn om de werkzaamheid aan te tonen.

Het CHOCOLAD-team onderzoekt of een bestaand hiv-medicijn kan worden ingezet bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Wetenschappers vermoeden dat verstoringen in de cholesterolhuishouding van hersencellen een belangrijke rol spelen bij het ziekteproces. Het middel lijkt deze balans te herstellen en ziektegerelateerde veranderingen te verminderen. De eerste klinische studies zijn inmiddels gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Amsterdam UMC.

Meer informatie over de deelnemende teams en de Drug Repurposing Venture Challenge is beschikbaar via FAST. De initiatiefnemers ZonMw, Oost NL en FAST volgen de ontwikkelingen van de teams de komende maanden op de voet.

RARE-NL

In juni 2024 schreven we ook over de oprichting van RARE-NL, een samenwerkingsverband van Nederlandse universitair medische centra en FAST. Het initiatief richt zich op onderzoek naar behandelingen voor zeldzame aandoeningen en op drug repurposing: het inzetten van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen. Daarmee willen de betrokken partijen bijdragen aan een snellere ontwikkeling van therapieën voor de naar schatting één miljoen Nederlanders met een zeldzame ziekte, een terrein waar innovatie vaak wordt bemoeilijkt door kleine patiëntengroepen, hoge ontwikkelkosten en complexe regelgeving.