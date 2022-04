CWZ start digitale zorgcampagne voor patiënten

Thuis, onderweg en bij CWZ in het ziekenhuis kunnen mensen communiceren met hun zorgverleners. Beeldbellen, een fysieke afspraak, thuismonitoring met een app of even in het patiëntdossier kijken? CWZ vindt dat de patiënt de wijze van communicatie zelf in overleg met de zorgverleners moet kunnen kiezen. De digitale zorgcampagne helpt mensen om zicht te krijgen op de mogelijkheden.

Digitale zorg is een keuze

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Sinds de coronapandemie heeft digitale zorg óók een grote vlucht genomen. Digitale zorg is een keuze, het moet niet. “Patiënten kunnen kiezen en gewoon naar het ziekenhuis komen voor een afspraak, onderzoek of behandeling”, laat CWZ weten. “Daarnaast timmeren we hard aan de weg op het gebied van digitale zorg. Als CWZ vinden we het belangrijk dat de patiënt samen met de zorgverlener de passende keuze kan maken.”

Digitale zorg biedt zonder meer veel extra mogelijkheden. Patiënten en zorgverleners kunnen in een beveiligde omgeving op elke plek met hun device bij hun medische gegevens. Snel en effectief digitaal contact is op vele manieren, in overleg, mogelijk. Dus desgewenst kan een (groot) deel van de communicatie zonder reistijden, zonder gedoe en snel en flexibel.

Volop keuzemogelijkheden

Ook voor eenonderzoek of behandeling in CWZ kan de patiënt eigenhandig vanuit huis nu al veel digitaal regelen. Zoals een vragenlijst invullen, afspraak wijzigen of uitslag bekijken in patiëntportaal MijnCWZ. Tevens kan de zorgverlener digitaal nu ook thuis meekijken hoe het er met de gezondheid voor staat.

Vragen kunnen in het ziekenhuis zelf gesteld worden maar kunnen ook via een e-consult of beeldbellen worden beantwoord. Het is voor patïënten misschien even wennen en investeren om het te leren maar het CWZ helpt daar graag bij. Ondertussen kan digitale zorg heel wat tijd, gedoe en parkeerkosten schelen. Tevens krijgen mensen door de vele (digitale) keuzemogelijkheden meer regie over hun eigen zorg of die van hun naaste.

Aandacht voor apps in digitale zorgcampagne

In de digitale zorgcampagne is ook oog voor de diverse apps van CWZ. Wie binnenkort een onderzoek heeft, kan met de CWZ Zorg app bekijken hoe dat in zijn werk gaat en zich goed voorbereiden. In de app staan allerlei folders, informatie en filmpjes. Gaat het om een chronische ziekte zoals diabetes? Dan kunnen patiënten thuis de glucosewaarden meten en invoeren in de CWZ Thuis app. De zorgverlener kijkt dan digitaal mee hoe het gaat. Ziet alles er goed uit? Dan hoeven mensen soms niet naar het ziekenhuis te komen voor controle. Wijken de waarden af? Dan krijgt de zorgverlener een melding en wordt er snel en veilig contact gelegd voor de juiste zorg op maat.

Digitale uitdagingen

Wat zijn de trends en uitdagingen ín, en wat is de toekomst ván digitale gezondheid? De redactie van ICT&health International heeft de meest gestelde vragen over digitale gezondheidsinnovaties bekeken die op sociale media en Quora zijn gepost. Hier volgen korte antwoorden voor beginners en experts op het gebied van digitale zorg & welzijn.