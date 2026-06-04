Gelderse Vallei plaatst halve knieprothese met Velys-robot

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een nieuwe stap gezet in de toepassing van robotondersteunde kniechirurgie. Sinds januari maken orthopeden gebruik van de Velys-robot bij het plaatsen van totale knieprotheses. Inmiddels is ook de eerste halve knieprothese met hulp van deze technologie geplaatst. Op 13 mei werd daarvoor volgens eigen zeggen de eerste patiënt in Nederland geopereerd. Volgens het ziekenhuis maakt de robot zeer nauwkeurige metingen mogelijk tijdens de ingreep.

De Velys-robot bepaalt exact waar de halve knieprothese moet worden geplaatst. Daardoor is vooraf geen aanvullende CT-scan nodig. De technologie ondersteunt orthopedisch chirurgen bij het uitvoeren van complexe knieoperaties en helpt om de prothese nauwkeurig af te stemmen op de anatomie van de patiënt. Volgens Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de ervaringen met de robot sinds de introductie begin dit jaar positief.

Geen extra CT-scan meer

“De operatie was een succes. We rekenen erop dat dit bijdraagt aan sneller herstel, minder pijn en een korter revalidatieproces”, zegt orthopedisch chirurg Robin Duit. Op de operatiekamer voert de robot de metingen uit die bepalen waar de halve knieprothese precies moet worden geplaatst. Een extra CT-scan voorafgaand aan de operatie is daardoor niet meer nodig. De technologie ondersteunt orthopedisch chirurgen bovendien bij het behandelen van complexe knieproblemen.

Duit zegt dat het team al langer uitkeek naar de mogelijkheid om ook halve knieprotheses te plaatsen. In onderztaande video vertelt Duit wat de meerwaarde van de Velys-robot is bij een knievervangende operatie.

Orthopedisch chirurgen kunnen met ondersteuning van de robot bij vrijwel alle patiënten met ernstige knieslijtage een knieprothese plaatsen.

De ervaringen met volledige knieprotheses waren volgens hem al positief. In de week voorafgaand aan de eerste ingreep met een halve knieprothese volgde hij een gerichte training in Zwitserland. Die kennis en vaardigheden konden vervolgens direct in de praktijk worden toegepast.

Halve knieprothese

Orthopedisch chirurgen kunnen met ondersteuning van de robot bij vrijwel alle patiënten met ernstige knieslijtage een knieprothese plaatsen. In Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat het jaarlijks om ongeveer 400 operaties. Bij ongeveer 75 patiënten wordt een halve knieprothese geplaatst. Het voordeel daarvan is dat een groot deel van de eigen knie behouden blijft, wat zorgt voor een natuurlijker gevoel. Ook verloopt het herstel doorgaans sneller dan bij een volledige knieprothese.

De afdeling orthopedie is tevreden met de mogelijkheid om op deze manier topzorg te leveren. Ziekenhuis Gelderse Vallei is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis waar een halve knieprothese is geplaatst met ondersteuning van de Velys-robot van Johnson & Johnson en het derde ziekenhuis in Nederland dat volledige knieprotheses met behulp van deze robot uitvoert. Het wetenschappelijke bewijs voor een sneller herstel komt uit het buitenland, waar het gebruik van de Velys-robot al breder is ingeburgerd.

Opleiding in Zwitserland

In januari vorig jaar schreven we al over de introductie van de Velys-operatierobot in het Tjongerschans ziekenhuis. Het Heerenveense ziekenhuis breidde toen het operatieteam dat met de robot werkt verder uit met twee orthopeden. Zij volgden een intensieve opleiding in Zwitserland en zijn werden gecertificeerd om met de robot te opereren. Door de uitbreiding kan Tjongerschans meer patiënten helpen met een knievervanging op maat.