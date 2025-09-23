Zorginnovatie.nl en ICT&health gaan samen zorginnovaties versnellen

Zorginnovatie.nl kondigt een nieuwe samenwerking aan met ICT&health, hét toonaangevende kennisplatform voor zorginnovatie. Door hun krachten te bundelen, willen beide partijen gezamenlijk werken aan de zorg van morgen.

Zorginnovatie.nl is een programma van Health~Holland (topsector Life Sciences & Health) en is hét nationale netwerk voor innovaties in de gezondheid en zorg. Via Zorginnovatie.nl zet Health~Holland zich in om ondernemers te helpen bij het (door)ontwikkelen van veelbelovende zorginnovaties.

Ondersteuning voor startups

Door het uitgebreide netwerk en verschillende activiteiten biedt Zorginnovatie.nl concrete ondersteuning voor startups en scale-ups in de gezondheidszorg. ICT&health is als kennisplatform een belangrijke schakel in het delen van diepgaande inzichten over technologische ontwikkelingen die de zorg structureel veranderen. Deze samenwerking brengt deze complementaire krachten samen, met als doel om veelbelovende innovaties zichtbaar te maken in de sector.

Health Impact Accelerator op ICT&health World Conference

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de Health Impact Accelerator: een intensief programma van Zorginnovatie.nl waarin zorgondernemers persoonlijke begeleiding krijgen van ervaren coaches en experts uit de zorgsector. Het programma helpt deelnemers om hun innovatie scherp te positioneren, een doordachte strategie te ontwikkelen en investor-ready te worden. De Health Impact Accelerator is inmiddels uitgegroeid tot een bewezen concept om impactvolle zorginnovaties verder te brengen.

De samenwerking krijgt een feestelijk hoogtepunt tijdens de ICT&health World Conference, die plaatsvindt van 27 t/m 29 januari 2026. Dit (inter)nationale congres brengt beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals, innovators en tech-experts samen rondom het thema ‘samen bouwen aan de zorg van morgen’. Tijdens de slotdag, op 29 januari, wordt de winnaar van de Health Impact Accelerator bekendgemaakt. Daarmee krijgen de deelnemende innovaties een prominente plek op het, hoofdpodium van de conferentie om te laten zien hoe zij bouwen aan toekomstbestendige zorg.