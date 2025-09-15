Zwangerschapsmonitoring verbeteren met wearables

Wearables of slimme horloges zoals de Apple Watch, Garmin en Fitbit zouden in de toekomst een waardevol hulpmiddel kunnen worden in de medische zorg voor zwangere vrouwen. Onderzoekers van Scripps Research hebben voorlopige resultaten gepubliceerd in eBioMedicine, waaruit blijkt dat wearables in staat zijn om fysiologische patronen vast te leggen die nauw samenhangen met hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap.

De studie, gepubliceerd in eBioMedicine laat zien dat signalen zoals hartslag, slaap en activiteit, die dagelijks door wearables worden verzameld, betrouwbare indicatoren kunnen zijn voor het verloop van een zwangerschap. Vooral veranderingen in de hartslag bleken opvallend: tijdens de vroege zwangerschap daalde deze eerst licht rond week vijf tot negen, waarna een gestage stijging plaatsvond tot kort voor de bevalling. Na de geboorte daalde de hartslag weer tot onder het basisniveau om zich zes maanden later te stabiliseren. Deze patronen blijken sterk overeen te komen met bekende hormonale schommelingen, zoals die van oestrogeen, progesteron en hCG.

“Wearables bieden een unieke kans om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het hoge aantal ongunstige zwangerschapsuitkomsten in de VS”, zegt onderzoeksleider Giorgio Quer, directeur AI bij Scripps Research.

Digitale data via PowerMom

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van PowerMom, een tweetalig digitaal onderzoeksplatform. Meer dan 5.600 deelnemers gaven toestemming om hun wearable-data te delen. Daaruit selecteerden de onderzoekers 108 vrouwen die gegevens beschikbaar stelden vanaf drie maanden voor hun zwangerschap tot zes maanden erna. Dankzij deze langdurige monitoring konden patronen nauwkeurig worden vergeleken met gepubliceerde gegevens over hormoonspiegels.

De combinatie van real-world data en statistische modellen stelde de onderzoekers in staat unieke patronen te identificeren, waaronder signalen die mogelijk kunnen wijzen op complicaties zoals zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie of een miskraam. In een klein aantal gevallen bleken zwangerschappen met een ongunstige afloop afwijkende hartslagpatronen te vertonen, al benadrukt het onderzoeksteam dat grotere vervolgstudies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen.

Toegang tot zorg verbeteren

Het onderzoek komt op een belangrijk moment. Alleen al in de Verenigde Staten wonen meer dan twee miljoen vrouwen in gebieden met beperkte toegang tot verloskundige zorg. Wearables, die al breed beschikbaar zijn, zouden hier een laagdrempelige en betaalbare manier kunnen bieden om de gezondheid van moeder en kind beter te monitoren.

“Het ontdekken van verbanden tussen hartslag en hormonale veranderingen opent nieuwe mogelijkheden voor vroegtijdige detectie”, stelt Tolúwalàṣẹ Àjàyí, co-hoofdauteur van de studie en hoofdonderzoeker van PowerMom. “Deze inzichten kunnen in de toekomst helpen om gepersonaliseerde zwangerschapszorg te ontwikkelen.”

Volgende stappen

De onderzoekers willen hun analyse uitbreiden naar grotere en diversere groepen, met aandacht voor demografie, sociaaleconomische achtergrond en geografische verschillen. Ook plannen zij om wearable-data te combineren met bloedmonsters om de gevonden verbanden verder te valideren.

Met deze aanpak kan technologie die miljoenen mensen al dagelijks gebruiken, evolueren tot een instrument dat bijdraagt aan betere en meer gepersonaliseerde zorg. De studie bevestigt opnieuw dat digitale gezondheid en draagbare technologie niet alleen fitheid kunnen monitoren, maar ook een cruciale rol kunnen spelen in de toekomst van de medische zorg.

Monitoring op afstand

In Nederland kiezen steeds meer ziekenhuizen ervoor om zwangere vrouwen en hun ongeboren kind de optie te bieden van het op afstand monitoren van beider gezondheid. Een mooi voorbeeld daarvan is het Maasstad Ziekenhuis. De afdeling Verloskunde startte daar enige tijd geleden met thuismonitoring van de hartslag van het ongeboren kind: CTG (cardiotocogram) monitoring. Deze vorm van monitoring biedt volgens Maasstad uitkomst voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Zonder CTG monitoring zouden zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of frequent naar het ziekenhuis moeten voor controle.

Het inzetten van wearables of smartwatches voor het monitoren van patiënten en aandoeningen is ook volop in ontwikkeling. Onlangs toonde het MOTIVATE-T2D-onderzoek in Canada en het VK aan dat smartwatches, gekoppeld aan een gezondheidsapp, patiënten met diabetes type 2 effectief ondersteunen bij het volgen van bewegingsprogramma’s. Deelnemers met deze technologie waren significant actiever en hielden hun programma beter vol, met een retentie van 82 procent na 12 maanden. Naast betere therapietrouw werden verbeteringen gemeten in bloedsuikerspiegel, bloeddruk en cholesterol. Smartwatches bieden zo een veelbelovende, gepersonaliseerde aanpak voor langdurige zelfzorg en gezondheidsmonitoring.