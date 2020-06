Zorgdata delen met de Personal Health Train

De Personal Health Train (PHT) is een IT-concept dat het mogelijk maakt om van data te kunnen leren en tegelijkertijd de privacy van de patiënten te waarborgen. Het geeft ons de mogelijkheid om het vergaren van nieuwe medische inzichten op basis van gezondheidsdata in Nederland en daarbuiten te versnellen. Ook in deze uitdagende tijd van lockdowns en thuiswerken kan de PHT het verschil maken. Toch brengt deze nieuwe manier van data delen ook uitdagingen met zich mee. In dit artikel zullen we een overzicht geven van het PHT-concept, zijn potentie en de uitdagingen.