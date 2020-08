Digitale zorg en AVG: hoe zit dat?

De zorg is een grote bron van data, zoals ANW-gegevens, zorgvragen, diagnoses en behandelplannen. Zeer vertrouwelijke gegevens allemaal. Sinds 2018 moeten ze te allen tijde, conform de AVG, veilig opgeslagen en gedeeld worden. Maar hoe blijven we voldoen aan de AVG-normen als het om digitale zorg gaat? Vcare en The Privacy Officers delen hun visie met de verrassende conclusie: de AVG is een waardevol hulpmiddel.