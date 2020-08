Het nieuwe registreren: eOverdracht als het nieuwe normaal

Betrouwbare gegevens op het juiste moment: dat is cruciaal voor goede zorg. De uitbraak van COVID-19 toonde het belang hiervan opnieuw aan. Patiënten werden regelmatig overgeplaatst, van de thuissituatie naar het ziekenhuis en weer terug. Er moest veel geschoven worden om bedden vrij te krijgen. Elektronische uitwisseling is in deze gevallen een uitkomst. Maar dan wel op een eenduidige en veilige manier. Voor de verpleegkundige overdracht is er nu eOverdracht, oftewel het nieuwe registreren. We komen dichterbij, maar zijn er nog niet.