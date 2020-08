Lucien Engelen over impact corona: ‘Niet nu al juichen over definitieve doorbraak digitale zorg’

Lucien Engelen, gezondheidszorg-strateeg, vindt het te vroeg om de impact van de coronacrisis op digitalisering van de zorg te bepalen. “We kunnen pas over een jaar of drie zeggen of digitalisering door corona over de volle breedte doorgebroken is. Het is wel zo dat meer partijen dan voorheen hebben gemerkt wanneer digitale zorg wel werkt én wanneer het niet werkt. Digitale zorg is niet geschikt voor alles. Daar krijgen we nu een inhoudelijke discussie over. Niet langer een discussie op basis van aannames, maar op basis van ervaringen. Dat is belangrijk.”