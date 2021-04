Digitaal ondernemerschap: TRANSFORMEREN KUN JE LEREN

Natuurlijk zijn er ook zorgverleners, zoals een arts en verpleegkundig specialist bij uit een bekend ziekenhuis. Er zijn consultants strategisch vlak en tot slot diverse managers van klinieken en eerste- en tweedelijns zorginstellingen. Kortom, een bonte verzameling van mensen die digitale transformatie in de zorg echt voor zich zien én hier zelf aan bij wil dragen. En met een gemiddelde leeftijd ergens tussen de 30 en 40 ook een groep met de ervaring en positie om dit transformeren ook waar te maken.

Kennismaken en doorgronden

De eerste week hebben we vooral besteed aan kennismaken en het doorgronden van het proces van vinden van investeerders en financiers. Voor een aantal bekend terrein, maar voor de meeste studenten helemaal nieuw. Als ondernemer ken ik het klappen van die zweep. Pitchen, investeerders spreken, weer je verhaal doen en anderen overtuigen.

Zeker als je idee nog slechts een idee is, is het soms om moedeloos van te worden. Maar het is reuze belangrijk de juiste financiële partners te vinden om je groeiambities op termijn waar te maken. En juist daarom is het leuk om ook deze kant van digitale transformatie te laten zien. De studenten zullen in zeven week van idee tot een pitch komen in een ‘Dragons Den’ setting voor echte investeerders en experts.

In het tweede college presenteren de studenten hun idee, waarna we samen werken aan een value proposition. Welk probleem lost het idee eigenlijk op? Voorafgaand aan het college stellen studenten via de blended leeromgeving ‘Youlearn’ van de Open Universiteit vragen na het lezen van de voorbereidende literatuur.

Maak het klein

Wat me opvalt, is dat veel studenten worstelen met het ‘klein houden’ van hun idee en oplossing. Dit is iets wat ik ook dagelijks tegenkom in mijn eigen praktijk. Bestuurders of managers hebben een geweldig idee dat al snel zo groot wordt dat het niet meer te overzien is. En daardoor ook niet uitvoerbaar is. Dit is een van de redenen waarom er zoveel mislukte pilots zijn in mijn ogen. Het idee of probleem waarmee gestart wordt, is simpelweg te groot en veelomvattend. Mijn antwoord in Youlearn is dan ook consistent: maak het klein én focus je op dat ene probleem waar jouw idee een oplossing voor is.

Het tweede deel van het online college heb ik een gastspreker uitgenodigd: Mieke Smeding, change coach bij Bol.com. Zij begeleidt teams bij teamontwikkeling en zelfsturing en was als één van de eerste betrokkenen bij de invoering van holacracy bij Bol.com. Deze unieke organisatievorm zonder managers hebben wij ook bij Luscii en staat garant voor extreme snelheid en wendbaarheid. Iets wat bij ‘digitaal transformeren’ in de zorg erg welkom is. Bovendien blijkt het samenstellen van het juiste team misschien wel de allerbelangrijkste stap voor succesvolle zorginnovatie.

Toch is het vinden en binden van de juiste mensen geen sinecure. Dat merk ik ook weer in gesprek met professor Lechner en professor Bolman van de psychologiefaculteit. Samen doen we onderzoek naar de inzet van gezondheidapps door de overheid. Juist extra relevant. Want hoe ontwerp je dergelijke apps zo dat niet-digivaardige mensen niet uitgesloten worden? We bespreken de opbouw van ons onderzoeksteam waaraan we een promovendus op het snijplank van design, gedrags- of communicatiewetenschappen willen toevoegen. Een uitdaging!

Transformeren kun je leren

Terugkijkend op deze eerste weken voel ik me trots op de groep gepassioneerde studenten. Ik heb samen met onderwijskundige Vincent Hendriks van de Open Universiteit best even geworsteld bij het ontwerp van de mini-opleiding. Want hoe maak je die wetenschappelijk én praktisch toepasbaar tegelijk. Als ik dan deze eerste 20 studenten zie die elk vanuit hun passie de zorg willen helpen verbeteren, dan is het toch geweldig dat er zoveel talent in de sector is. Transformeren kan je leren. Daar ben ik van overtuigd!

Op naar de pitch in mei in de Jaarbeurs. Want wie weet zit daar wel hét nieuwe zorgidee bij van 2021! Voor de winnaar is er in elk geval toegang tot de volgende module van deze serie: healthcare scale-ups, over het opschalen van succesvolle initiatieven. Wie weet springt één van de aanwezige investeerders, bank, verzekeraar of zorgbestuurders in het Dragons Den-panel uit de ban… Ik kijk vast uit naar de pitches van deze talenten!

